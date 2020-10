Neymar viste målform i knusende PSG-seier

PSG-stjernen Neymar åpnet målkontoen for sesongen mot Angers fredag kveld. Foto: François Mori / AP / NTB Foto: (NTB scanpix)

Paris Saint-Germain tok en lett 6-1-seier over Angers i fransk fotball fredag. Neymar var sentral med sine to første scoringer for sesongen.

Den brasilianske superstjernen har slitt med å vise toppnivået i høstens første runder i Ligue 1. Snart tre uker er gått siden Neymar var blant en rekke spillere som ble utvist på overtid i prestisjekampen mot Marseille. Fredag kveld var derimot 28-åringen i godt lynne. Etter 36 minutter åpnet han målkontoen med et hardt skudd fra kort hold. Dermed var PSG oppe i 2-0. Sjansen kom da Kylian Mbappé på eminent vis danset seg forbi to motspillere og serverte ballen til Neymar. Samme mann gjorde hjemmelagets tredje scoring like etter pause. Midt inne i straffefeltet kunne han dunke lærkula i nettet. Alessandro Florenzi ga PSG ledelsen etter sju minutter. I annen omgang kom også Julian Draxler, Idrissa Gana og Mbappé på scoringslista. Paris Saint-Germain tapte sine to første seriekamper, men har siden slått hardt tilbake med fire strake seiere. Etter seks oppgjør har den regjerende mesteren tolv poeng. Rennes, som har én kamp mindre spilt, topper tabellen med ett poeng mer. (©NTB)

