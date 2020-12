Neymars far raser etter det som skjedde med sønnen: - Hvor lenge skal dette pågå?

Den brasilianske stjernen ble søndag båret av banen etter en stygg takling mot seg. Det fikk hans far til å se rødt.

Søndag kveld gikk PSG på sitt fjerde tap i Ligue 1 denne sesongen da de tapte 0-1 for tabellnabo Lyon.

Overskriftene fra oppgjøret kom imidlertid fra tampen av oppgjøret da Lyon-spiller Thiago Mendes så det røde kortet, etter at VAR plukket opp en stygg takling på Neymar.

Den brasilianske stjernen måtte bli båret av banen oppløst i tårer, men rapportene melder heldigvis at skaden ikke var så alvorlig som man kanskje først antok.

- Hvor lenge skal dette pågå?

Like etter at den tøffe taklingen var et faktum, tydde en frustrert far, Neymar Santos Sr., til Instagram.

- Hvor lenge skal dette pågå? Vi har snakket så mye og understreket brutaliteten ved denne volden, skriver han.

Og fortsetter:

- Hvorfor ikke stoppe med en gang, etter den første taklingen. Hvorfor vente til den syvende, åttende, niende?

- Håper Gud passer på deg

Det er ikke et ukjent syn å se PSG-stjernen få røff behandling på gressmatten, både på klubblag og landslaget, og nå mener pappa Neymar at noe må gjøres for at ting ikke forverres.

- Vi gjør ikke de nødvendige tiltakene gjennom hele kampen, hvor Neymar fikk sine vanlige runder med taklinger på seg, som alltid er så voldelige.

- Dette oppmuntrer disse type spillere og holdninger. Hvis dette bare fortsetter vil fotballen miste seg, sier han.

Neymar har flere ganger måttet tåle å få det gule kortet for det dommerne mener er filming, men Neymar Sr. mener at det er kampsjefenes rolle å passe på at motstandere ikke skader artister som Neymar.

- HVOR MYE LENGER VIL OFFERET VÆRE DEN SKYLDIGE? skriver han videre, tydelig opprørt.

- Hva kan vi gjøre? Jeg håper Gud passer på deg, avslutter Neymar Santos Sr.

