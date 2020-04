Kjærligheten blomstrer i Neymars familie.

Påsken har tatt en noe uventet vending for den brasilianske superstjernen Neymar. Lørdag kveld postet nemlig PSG-spillerens mor, Nadine Goncalves, et nytt bildet på bildedelingstjenesten Instagram.

Der poserer hun kjærlig sammen med en yngre mann.

I seg selv kanskje ikke så spesielt, men bildene har allikevel vekket oppsikt flere steder, spesielt i Neymars hjemland Brasil.

Mannen som ifølge rapportene skal være Goncalves nye kjæreste heter nemlig Tiago Ramos og skal være en 22 år gammel gamer og modell.

Sportbible skriver at superstjernens mor skal ha brutt forholdet med ektemannen på 55 år før hun gikk inn i forholdet med 22 år gamle Ramos.

VISER STØTTE: Neymar har selv vist sin støtte til moren og hennes nye kjæreste. Foto: Benoit Tessier (Reuters)

- Vær lykkelig mamma, jeg elsker deg

Bildet og nyhetene om det ferske forholdet har fått flere til å spøke med at Neymar nå har fått en ny stefar, som attpåtil er seks år yngre enn han selv.

Fotballstjernen har selv kommentert under morens bilde på Instagram der Goncalves har lagt til teksten.

- Det uforklarlige kan ikke forklares når man lever.

- Vær lykkelig mamma, jeg elsker deg, kommenterer Neymar.

Med andre ord kan det se ut til at 28-åringen selv synes situasjonen er hyggelig og at han er glad for at moren har funnet kjærligheten med Ramos.

Bildet har skapt stor ståhei og har i skrivende stund fått nærmere 240 000 likes og over 23 000 kommentarer, en av dem er altså Neymar selv.

Nettstedet Time24news hevder at Ramos var gjest under Neymars bursdag i Paris i februar da han feiret 28 år og de to skal kjenne til hverandre.

De to skal ha blitt avbildet sammen smilende side om side tidligere i 2020 da Ramos skal ha vært på besøk i Paris. 22-åringen har selv publisert et bilde av de to på sin Instagram-profil.

Skapte reaksjoner

Neymar har selv forlatt Paris og dratt hjem til Brasil under koronakrisen som herjer. Verdensstjernen ble i slutten av mars beskyldt for å bryte anbefalinger om sosial distansering.

Etter bare noen dager i karantene i hjemlandet la superstjernen ut et bilde på Instagram av at han var på volleyballbanen med en rekke kompiser.

Ifølge The Guardian dukket det raskt opp negative reaksjoner, og Neymar måtte gå ut med en uttalelse for å svare på kritikken.

Der slo han tilbake mot dem som beskyldte ham for å bryte korona-anbefalingene.

- Dette bildet viser Neymar sammen med mennesker som er i karantene sammen med ham, og som han reiste sammen med fra Paris til Brasil. Neymar inviterte disse menneskene til å tilbringe 14 dager i karantene i hans selskap før de ville slutte seg til sine respektive familier, heter det i en uttalelse fra Neymar-leiren.

Brasilianeren har også bidratt økonomisk i den tunge tiden verden nå er inne i.

I starten av april ble det kjent at Neymar donerte over 10 millioner kroner til ofrene for koronaviruset og FNs barnefond, Unicef.