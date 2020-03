NFF: All breddeaktiviteter stoppes ut april

Full stans i norsk breddefotball.

Norges Fotballforbund har vedtatt at all breddeaktivitet stanses ut april. Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet, opplyser forbundet i en pressemelding.

- Vi har over 370.000 aktive medlemmer, og veldig mange er involvert i fotballen på ulike måter hver eneste dag. NFF har et stort samfunnsansvar, og i likhet NIF og resten av Idretts-Norge tar vi situasjonen på alvor og følger rådene fra helsemyndighetene for å bidra til å begrense spredningen av koronaviruset, sier Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund.

NFF brukte først ordet «avlyser» i pressemeldingen, men dette ble senere endret til «stoppes». Også Nettavisen brukte av denne grunn «avlyser» i førsteversjon av denne saken.

Det er ennå ukjent hva som skjer med kampene på elitenivå.

- I løpet av dagen vil det komme en oppdatering på hva som skjer med Toppserien, Eliteserien, 1. divisjon kvinner, OBOS-ligaen og PostNord-ligaen, opplyser forbundet om i pressemeldingen.

