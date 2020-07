NFF: Andrelagene får ikke rykke opp til 2. divisjon denne sesongen

Styret i Norges Fotballforbund endrer kampreglementet slik at døren lukkes for at andrelagene kan rykke opp til nivå tre i norsk fotball i inneværende sesong.

Det bekrefter forbundet på sine nettsider fredag.

Årsaken til at det tas grep rundt mulighetene for opprykk til 2. divisjon er erkjennelsen av at 3. divisjonslagene så langt har hatt svært ulike muligheter til å forberede seg til sesongen.

Virussituasjonen har gjort at breddefotballen så langt ikke har kommet i gang med fullverdige treninger og kamper. Klubbene i toppfotballen, og dermed spillerne som i stor grad utgjør andrelagene, har derimot vært i aktivitet i lengre tid.

Nå tar styret i Norges Fotballforbund konsekvensen av det.

Mener konkurransen vil lide

– Når trening og kamper kan starte på nivå fire for menn er ennå ikke avklart. Avstanden mellom de som har anledning til å trene normalt mot dem som ikke har anledning, øker etter hvert som dagene går. Forskjellene i forberedelsestid blir etter hvert så store at den vil bryte med grunnleggende fair play-bestemmelser, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Han understreker videre at seriespillet ellers gjennomføres på vanlig måte.

I prosessen fram mot fredagens beslutning skal det ha kommet enkelte ønsker om å ta 2. lagene helt ut av seriesystemet denne sesongen, men ifølge NFF ble ikke det ansett for å være noen god løsning.

– Konkurransen vil uansett lide på en eller annen måte i en meget spesiell sesong og det er vanskelig å få til en perfekt løsning, men vi har landet på at dette er den beste. Dersom vi hadde valgt å fjerne 2. lagene fra ordinært seriespill ville det innebåret at mange av våre beste talenter ville mistet et avgjørende kamptilbud, sier fotballpresidenten.

20 lag

Divisjonsforeningen, som blant annet representerer klubbene i 2. og 3. divisjon, støtter beslutningen om at andrelagene ikke gis anledning til å rykke opp til tredje nivå i inneværende sesong.

Norsk Toppfotball ønsket på sin side at andrelagenes mulighet til å rykke opp skulle ligge fast til tross for koronasituasjonen. Styreleder Cato Haug opplyser at et flertall av klubbene i toppfotballen mener at opp- og nedrykk er «et vesentlig prinsipp for ligaer».

Haug og resten av styret i Norsk Toppfotball tar samtidig forbundsstyrets beslutning til etterretning.

Andrelagene kan fortsatt rykke ned fra 3. divisjon denne sesongen.

Totalt består de seks avdelingene på fjerde nivå i norsk fotball av 20 andrelag i 2020.

