NFF anker ikke Uefas Romania-avgjørelse

Norges Fotballforbund har bestemt seg for ikke å anke avgjørelsen fra Det europeiske fotballforbundet (Uefa) om å idømme Norge 0-3-tap mot Romania.

Dermed blir resultatet i den avlyste nasjonsligakampen stående.

NFF er uenig i beslutningen , men dropper anke ettersom det ikke er noe å vinne på det sportslig.

– Vi er fortsatt uenige i avgjørelsen og mener at NFF ikke kan holdes ansvarlig for at denne kampen ikke ble gjennomført, samt at vi måtte stille med et annet lag mot Østerrike. Etter resultatet mot Østerrike er Norge uansett nummer to i gruppen, og med dette som utgangspunkt dropper vi å anke, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Forbundet mener at det var regjeringen her hjemme som nektet landslaget å fly til Romania etter Omar Elabdellaouis positive koronatest. I henhold til det norske covid-19-regelverket ble hele landslaget satt i karantene i ti dager da backens virussmitte ble kjent.

NFF ønsket i det lengste å reise til Romania for å spille kampen, men ble sterkt oppfordret av Helsedirektoratet og helseminister Bent Høie (H) om ikke å dra.

Dermed ble det ingen Romania-tur, og Norge samlet sammen en ny landslagstropp som spilte den påfølgende gruppefinalen mot Østerrike i nasjonsligaen. Ettersom den kampen endte 1-1, fikk Romania-resultatet ikke noe å si for plasseringen i gruppen.

