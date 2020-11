NFF avlyser flere kamper i PostNord-ligaen avdeling 1

Men Skeid får lov til å spille sin opprykkskamp.

De to siste rundene i avdeling 1 av PostNord-ligaen blir avlyst som en følge av Covid-19-situasjonen i Norge, bekrefter leder for konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn, til Nettavisen torsdag ettermiddag.

Dette gjelder imidlertid ikke for avdeling 2, opplyser han videre.

FFK har rykket opp

I avdeling 1 er Fredrikstad for lengst kåret til vinner og laget har dermed sikret opprykk til Obos-ligaen. Skeid kommer uansett til å ta andreplassen.

Osloklubben skal derfor spille playoffkamp mot toeren i avdeling 2 og denne kampen skal gå som planlagt, bekrefter fotballforbundet videre. Skeids gjenstående kamper mot Fredrikstad og Brattvåg skal også spilles. Ifølge Sunnmørsposten er dette fordi Skeid har en spiller som skulle sonet karantene i den neste kampen.

Som en følge av Covid-19 har sesongen i 2. divisjon blitt noe amputert i 2020 og derfor valgte fotballforbundet i sommer å gjøre om på opplegget.

Den 19. juni ble det bestemt at lagene skulle spille 19 serierunder i stedet for 26. De første 13 rundene ble spilt slik at alle lagene møtte hverandre én gang.

Lagene som endte topp sju på tabellen spilte så returoppgjørene mot hverandre, mens de som endte fra 8. til 14.-plass var ferdig etter 13 runder.

Spenning i avdeling 2

Avdelingsvinnere rykket rett opp i Obos-ligaen, mens lagene som ender på andreplass etter 19 runder spiller playoff mot den andre toeren, og vinneren spiller deretter mot laget som endte på kvalifiseringsplass i Obos-ligaen.

Det var ingen nedrykk til 3. divisjon denne sesongen.

I avdeling 2 er det fortsatt ikke avgjort hvem som blir nummer to på tabellen. Både Vard Haugesund, Egersund og Asker har sjansen til å sikre seg en opprykkskamp.

Asker og Vard har én kamp igjen å spille av sesongen, mens Egersund har to.

Bryne har allerede vunnet avdelingen og rykket opp til Obos-ligaen.

