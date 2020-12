NFF bekrefter: Her er Solbakkens Norge-team

Brede Hangeland går blant annet inn i en nyopprettet rolle.

NFF bekrefter at Solbakken vil ha med seg store deler av apparatet som var med Lars Lagerbäck, men den tidligere FCK-sjefen henter også inn nye fjes.

Brede Hangeland går inn i en nyopprettet rolle som spilleransvarlig, Kent Bergersen blir Solbakkens assistent, mens Andrew Findlay blir analytiker.

- Dette er et godt sammensatt støtteapparat med ulike spisskompetanser. Teamet er en blanding av kontinuitet og fornyelse, og har ulike styrker. Jeg er opptatt av å sette sammen egenskaper som skal bidra til å levere på treningsbanen, utenfor banen og mellom samlinger, forteller Ståle Solbakken i pressemeldingen fra forbundet.

Mens Bergesen kommer fra hovedtrenerjobben i Kvik Halden, var Findlay analysesjef for Solbakken også i FC København.

Videre opplyser forbundet at Frode Grodås vil fortsette i A-landslagets trenerteam som assistenttrener.

- I arbeidet med å sette sammen nytt støtteapparat har Ståle vært opptatt av å videreføre viktig erfaring fra dagens støtteapparat, men samtidig tilføre noe nytt som utfyller Ståle som leder og trener, og som er spisset mot internasjonale referanser. Vi har stor tro på at denne gjengen vil fungere godt sammen i jakten på internasjonal fremgang og kvalifisering til mesterskap, og vi vil gratulerer de tre nye, Kent, Brede og Andrew, med oppdraget, sier Lise Klaveness, direktør for toppfotball og landslag i NFF.

Forbundet opplyser at Hangelands rolle vil gå ut på å følge opp enkeltspillere på A-landslaget, i tillegg til å kartlegge og følge opp aktuelle spillere og de respektive klubbene mellom samlingene.

Den tidligere landslagsstopperen vil i tillegg få et ekstra ansvar for rolletrening for forsvarsspillere.

39-åringen har de siste årene jobbet som Premier League-ekspert for TV 2, og Vegard Jansen Hagen, sportssjef i kanalen, bekrefter at Hangeland gir seg i jobben før nyttår.

- Hangeland har sin siste dag som fast ekspert 28. desember. TV 2 har deretter en avtale med NFF som gir han mulighet til å være gjest i senere programmer, men da som en del av trenerteamet til landslaget, forteller han til Nettavisen.

- Har dere fremdeles tro på at dere vil få tak i lagoppstillinger fra landslaget i god tid før alle andre?

- Ha-ha. Vi klarte ikke å være først med denne nyheten. Der ble vi slått av fotball.no. Det kan tyde på at vi går inn i noen magre år fremover, men vi gir oss ikke, sier en lattermild Jansen Hagen.

Hangeland selv er klar på at forespørselen fra Solbakken var god til at han kunne si nei.

- Sjansen til å jobbe med Norges beste trener og de beste spillerne i landet er en unik mulighet for meg. Jeg er stor fan av landslaget. Jeg har ekstremt lyst til at landslaget skal komme seg til mesterskap. Det var rett og slett en mulighet det ikke var mulig å si nei til, forteller han til TV 2.

