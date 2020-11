NFF bekrefter: Landslaget reiser til Østerrike

Det blir Nations League-kamp mellom Norge og Østerrike.

Artikkelen oppdateres!

Sent søndag kveld bekrefter Norges Fotballforbund at det norske landslaget kommer til å reise til Wien for å spille den avgjørende Nations League-kampen onsdag.

De bekrefter samtidig at de vil stille med et reservelag bestående av spillere fra utenlandske klubber med unntak av én spiller som har hatt korona.

U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud kommer til å lede laget, skriver NFF.

- Til tross for en spesiell inngang gleder jeg meg til å møte spillerne, som i en kaotisk situasjon har respondert med stor velvilje for å hjelpe landslaget i en krevende situasjon. Nå handler det om å forberede seg for å gjøre en god prestasjon mot Østerrike, sier Leif Gunnar Smerud, fungerende landslagssjef.

Testes for korona i Norge



Forbundet vil ikke presentere troppen før mandag. Den nye troppen vil først samles i Norge og Gardermoen. Der skal spillerne ta inn på flyplasshotell hvor de skal testes for koronaviruset.

Tirsdag går veien videre til Wien hvor det altså skal spilles kamp onsdag.

NFF opplyser om at at Helsedirektoratet og Helsedepartementet har godkjent det nye opplegget.

Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, er glad for at kampen nå vil bli spilt.

- Dette har vært krevende vurderinger, men vi er nå glade for at kampen kan spilles, både sportslig og av hensyn til våre forpliktelser overfor UEFA og turneringen vi deltar i. Gutta selv og deres klubber har vært meget positive til å stille opp på kort varsel for å få gjennomført denne kampen, sier Bjerketvedt.

Flere har blitt kontaktet

NFF har måttet sette sammen et «nødlandslag» etter at den opprinnelige landslagstroppen endte i karantene som følge av at visekaptein Omar Elabdellaoui fikk påvist koronasmitte tidligere denne uken.

Søndag startet forbundet med å kontakte norske spillere i utlandet som kunne være aktuelle for kampen.

Nettavisen har vært i kontakt med flere av dem.

Ghayas Zahid, Daniel Granli, Håkon Evjen, Fredrik Gulbrandsen, Håvard Nielsen, Fredrik Ulvestad og Tokmac Nguen er blant dem som er kontaktet av NFF med tanke på å spille kampen mot Østerrike onsdag. Sistnevnte har imidlertid måttet takke nei som følge av en skade.

Positive spillere



Også Andreas Hanche-Olsen har blitt kontaktet og er klar til å spille for Norge, bekrefter han til Nettavisen.

- Ja, jeg har blitt kontaktet. Jeg er klar til å reise til Østerrike og spille kampen om alt lar seg løse, sier Gent-spilleren til Nettavisen.

Jørgen Strand Larsen i nederlandske Groningen har også fått en telefon.

- Jeg har blitt kontaktet. De lurte på om jeg var klar, hvis det ble den løsningen. Men det virket fortsatt litt usikkert, sa Strand Larsen til Nettavisen.

Også Håkon Evjen har uttalt til Nettaivsen at han er positiv til å stille og at AZ Alkmaar har gitt ham grønt lys.

Ifølge VG, TV 2 og iTromøs har også følgende spillere bekreftet at de har blitt kontaktet om å stille i en mulig norsk tropp:

Andreas Vindheim (Sparta Praha)

Mathias Dyngeland (Elfsborg)

Sondre Tronstad (Vitesse)

Julian Ryerson (Union Berlin)

Fredrik Ulvestad (Djurgården)

Kristoffer Askildsen (Sampdoria)

Ulrik Yttergård Jenssen (Nordsjælland) - uaktuell grunnet skade

Ruben Gabrielsen (Toulouse)

Kristian Thorstvedt (Genk)

Anders Kristiansen (Union St-Gilloise)

Mats Møller Dæhli (Genk)

Jørgen Skjelvik (OB)

Zlatko Tripic (Goztepe) - uaktuell grunnet koronasmitte i klubben

Veton Berisha (Viking)

Håvard Nielsen (Greuther Fürth) - uaktuell grunnet skade

Flere av navnene over blir dermed trolig presentert som Norges nødløsning mandag.

Gruppe-finale mot Østerrike



Norge skulle egentlig ha spilt mot Romania i Nations League søndag kveld, men kampen ble avlyst som følge av at den opprinnelige troppen måtte i karantene.

Men selv uten tre poeng mot Romania har Norge fortsatt muligheten til å vinne Nations League-gruppen.

Østerrike leder for øyeblikket gruppen med tolv poeng - tre poeng foran Norge. Det norske landslaget vil derfor stå med like mange poeng dersom de klarer å slå Østerrike onsdag.

Men ettersom Østerrike vant det første oppgjøret i Oslo 2-1, er Norge avhengig av et minst like godt resultat ettersom innbyrdes oppgjør teller mer enn målforskjell.

Østerrike er riktignok også store favoritter ettersom Norge må klare seg uten sine beste menn.

Reklame Nå kan du få gratis strøm til midten av januar