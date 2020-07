NFF ber myndighetene vurdere fire testkamper med 2500 tilskuere

Norges Fotballforbund har sett seg ut fire kamper der det er ønskelig å åpne for 2500 tilskuere som en prøveordning, skriver Aftenposten.

Det fremkommer i et brev avisen har fått tilgang til. Norges Fotballforbund, Toppfotball Kvinner og Norsk Toppfotball er avsendere av brevet som er stilet til Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

I øyeblikket tillates det av smittevernhensyn kun 200 tilskuere på kamper i toppfotballen. Nå håper Norges Fotballforbund å bane vei for ytterligere åpning ved å gjennomføre testkamper der et betydelig høyere antall tilskuere slippes inn.

Under disse kampene skal det gjøre ytterligere tiltak for å begrense faren for smittespredning utover det som allerede er nedfelt i den mye omtalte NFF-protokollen.

Ifølge Aftenposten er toppseriekampen mellom Rosenborg og Vålerenga på Lerkendal 14. august første kamp NFF ønsker å bruke som test. De øvrige tre er eliteseriekampen mellom Start og Vålerenga i Kristiansand 17. august, 1. divisjonskampen mellom Kongsvinger og Lillestrøm 25. august og Branns møte med Strømsgodset 29. august.

