NFF-Bjerketvedt vil ikke spekulere i reaksjoner

NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt ønsker ikke å spekulere i hvilke reaksjoner Norge kan vente seg etter at Uefa måtte avlyse Norges kamp mot Romania.

Norges reise til Romania ble stanset av smittevernreglene, og Det europeiske fotballforbundet avlyste Norges kamp sent lørdag kveld.

Nå blir det opp til Uefas disiplinærkomité å ta stilling til hvilke følger dette får for Norge. Det er blitt mer enn antydet at Norge kan bli dømt til å tape kampen 3-0. Toppfotballsjef Lisa Klaveness bekrefter at hun har fått slike signaler.

– Det kan være andre utfall også. Dette er et spesielt tilfelle, og det har ikke vært mange andre tilsvarende eksempler. Jeg ønsker ikke å spekulere i hvilke reaksjoner vi kan få, sa Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF), under mandagens digitale pressekonferanse.

Bjerketvedt sier at det ikke er mulig å få en konklusjon fra Uefa på en god stund ennå. Det er ikke ventet en avgjørelse fra Uefa før onsdagens kamp mot Østerrike i Wien.

– Det er de signalene vi har fått, sa Bjerketvedt.

(©NTB)

