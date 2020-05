Kvinnefotballen jubler for fremskyndet start – mot ligastart første helgen i juli

Klubbene i 1. divisjon og Toppserien kan starte med treninger allerede kommende mandag. Det er to uker tidligere enn planlagt. Klarsignalet skaper stor jubel.

Klarsignalet som ble gitt tirsdag kom med utgangspunkt i at det er gjort gode erfaringer rundt oppstart med trening i Eliteserien. Klubbene selv og ligaforeningene har også ytret sterkt ønske om å fremskynde startdatoene.

– Dette er bare en gledens dag. På ett vis synes vi at vi allerede har ventet lenge nok, men samtidig var det ingen selvfølge at vi kunne starte opp, sier daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, til NTB.

– Dette er veldig viktig for norsk fotball og et sterkt signal om at kvinnefotballen blir tatt på alvor, tilføyer hun.

Forutsetningen for at klubbene i Toppserien og 1. divisjon kan starte opp med treninger kommende mandag, er at aktiviteten skjer i tråd med Norges Fotballforbunds helseprotokoll.

Jørgensen føler seg trygg på at klubbene er rustet til å håndtere det omfattende helseregimet som er nedfelt i protokollen.

Dialog

– Vi har hatt god dialog med klubbene, og de sier at de skal få til dette. Den største utfordringen er fortsatt å tilpasse hverdagen for dem som er studenter og som er i jobb, sier hun.

Opprinnelig skulle klubbene i 1. divisjon og Toppserien ha startet opp med treninger 8. juni. Tirsdagens beskjed betyr at kampene også kan komme i gang tidligere.

Jørgensen bekrefter overfor NTB at seriestart etter alle solemerker blir første helgen i juli.

– Om det blir torsdag, lørdag eller søndag gjenstår å se, sier Toppfotball-lederen og opplyser at møter med mediepartnerne de kommende dagene vil avklare det spørsmålet.

Fra før er det klart at den vedtatte nyvinningen med sluttspill i toppserien kuttes i inneværende sesong. Det gir grunn til å tro at sesongen skal kunne gjennomføres uten altfor tett kampprogram.

Fornøyd Raja

Kulturminister Abid Raja gleder seg også over at flere ligaer kan starte opp for fullt.

– Jeg er veldig glad for at Toppserien for kvinner og OBOS-ligaen nå også snart får starte opp igjen, etter gode erfaringer fra oppstarten av Eliteserien. Jeg har hatt en god dialog med Norges Fotballforbund, og har vært tydelig på at også kvinnefotballen må få starte opp innenfor gjeldende smittevernregler, sier statsråden.

Han har samtidig ingen nye datoer å komme med for oppstart innen breddefotballen.

I NFF var også gleden stor tirsdag.

– Vi opplever at klubbene er sterkt motiverte for å komme i gang neste uke og at det jobbes godt og konkret med å klargjøre det som skal til for å kunne sparke i gang, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Fotballforbundet opplyser at oppstart for flere ligaer er avhengig av at det ikke lenger er nødvendig med de omfattende smittevernstiltakene og den strenge kontrollen som gjelder for den fasen man nå er inne i.

(©NTB)