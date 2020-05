NFF gir grønt lys for treningskamper i toppfotballen

Norges Fotballforbund åpner nå for at klubbene i Eliteserien, Toppserien og 1. divisjon kan spille treningskamper.

Det bekrefter NFF i en uttalelse på egne nettsider torsdag.

Kravene i helseprotokollen som er nedfelt for treningsaktiviteter vil inntil videre også gjelde også for treningskamper.

– Treningskamper er svært viktig for å forebygge skader etter et langt opphold. Vi er glade for at lagene nå kan møtes til treningskamper, sier NFFs elitedirektør Lise Klaveness.

Hun understreker samtidig at treningskampene det nå åpnes for ikke er å anse som ordinære kamper arrangementsmessig.

– Det skal foregå innenfor rammene og formålet med NFFs treningsprotokoll, så klubber, publikum og mediene må fortsatt smøre seg med tålmodighet. Kun personer som er nødvendig for avvikling treningskampene skal være til stede, sier Klaveness.

NFF understreker blant annet at alle reiser må skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Lagene skal i størst mulig grad skjermes fra andre under reisen, og medisinsk ansvarlig skal være med på reise.

Dersom flytransport er nødvendig for å gjennomføre kampen, må fotballforbundet kobles inn.

«Som utgangspunkt skal ikke offentlig transport benyttes. Enkelte lag er imidlertid avhengig av å reise med fly for å kunne gjennomføre treningskamper. Dette skal forelegges for NFF, sammen med en plan for hvordan reisen kan foretas på en forsvarlig måte», heter det fra forbundet.

Videre åpnes det for at klubbene kan invitere dommerteam til å dømme treningskamper som blir avtalt.

En rekke klubber i Eliteserien har de siste dagene varslet om at det jobbes med å avtale kamper i nær framtid.

(©NTB)