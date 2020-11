NFF gjør endringer før Eliteserie-innspurten

Flere kamper flyttes i Eliteserien.

Tirsdag formiddag ble oppsettet for de resterende rundene av årets Eliteserie-sesong spikret. Det betyr flere endringer og kamper som flyttes informerer NFF om.

- NFF vil takke alle berørte parter for utvist fleksibilitet og imøtekommenhet i en sesong som er spesiell og særskilt krevende, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund (NFF).

- For Eliteserien fremskynder vi kamper og tar i bruk midtukene fremover. Dette innebærer serierunder onsdag 2. og 9. desember med unntak av en kamp torsdag 10. desember. Med dette er vi ferdig med nest siste serierunde 10. desember for de fleste klubbene. Grunnet deltakelse i Europa League må Moldes kamper utsettes og spilles 13. og 16. desember.

- Siste serierunde er, som før, berammet til lørdag 19 desember. I tillegg til at vi blir ferdig med flere kamper noe tidligere en planlagt, åpner dette for å gjennomføre utsatte kamper hvis vi skulle være så uheldig å få smitte inn i lagene, fortsetter han.

Slik spilles runde 26-30:

RUNDE 26:

Lørdag 28. november:

16:00: Viking – Start (Dplay og Eurosport Norge)

18:00: Brann – Aalesund 18:00 (Dplay og TVNorge)

Søndag 29. november:

18:00: Bodø/Glimt – Rosenborg (Dplay og TVNorge)

Molde – Haugesund (Dplay og Eurosport Pluss 1)

Mjøndalen – Stabæk (Dplay og Eurosport Pluss 4)

Sandefjord – Odd (Dplay og Eurosport Pluss 3)

Kristiansund – Strømsgodset (Dplay og Eurosport Pluss 2)

20:00: Vålerenga – Sarpsborg 08 (Dplay og Eurosport Norge)

RUNDE 27:

Onsdag 2. desember:

18:00: Viking – Brann (Dplay og TVNorge)

Start – Bodø/Glimt (Dplay og Eurosport Pluss 1)

Odd – Strømsgodset (Dplay og Eurosport Pluss 2)

Haugesund – Mjøndalen (Dplay og Eurosport Pluss 3)

Aalesund – Sandefjord (Dplay og Eurosport Pluss 4)

Sarspborg 08 – Kristiansund (Dplay og Eurosport Pluss 5)

20:00: Stabæk – Vålerenga (Dplay og Eurosport Norge)

Søndag 13. desember:

18:00: Rosenborg – Molde (Dplay og TVNorge)

RUNDE 28:

Søndag 6. desember:

17:00: Vålerenga – Rosenborg (Dplay og TVNorge)

Brann – Sarpsborg 08 (Dplay og Eurosport Pluss 1)

Bodø/Glimt – Stabæk (Dplay og Eurosport Pluss 2)

Sandefjord – Viking (Dplay og Eurosport Pluss 3)

Strømsgodset – Haugesund (Dplay og Eurosport Pluss 4)

Mjøndalen – Start (Dplay og Eurosport Pluss 5)

Kristiansund – Odd (Dplay og Eurosport Pluss 6)

19:00: Molde – Aalesund (Dplay og Eurosport Norge)

RUNDE 29:

Onsdag 9. desember:

18:00: Start – Brann (Dplay og Eurosport Pluss 1)

Haugesund – Bodø/Glimt (Dplay og Eurosport Pluss 2)

Aalesund – Strømsgodset (Dplay og Eurosport Pluss 3)

Sarspborg 08 – Sandefjord (Dplay og Eurosport Pluss 4)

Stabæk – Kristiansund (Dplay og Eurosport Pluss 5)

20:00: Viking – Vålerenga (Dplay og Eurosport Norge)

Torsdag 10. desember:

18:00: Rosenborg – Mjøndalen (Dplay og Eurosport Norge)



Onsdag 16. desember:

18:00: Odd – Molde (Dplay og Eurosport Norge)

RUNDE 30:

Lørdag 19. desember:

18:00: Bodø/Glimt – Viking (Dplay og TVNorge)

Sandefjord – Rosenborg (Dplay og Eurosport Pluss 1)

Brann – Odd (Dplay og Eurosport Pluss 2)

Vålerenga – Start (Dplay og Eurosport Pluss 3)

Molde – Sarpsborg 08 (Dplay og Eurosport Pluss 4)

Mjøndalen – Aalesund (Dplay og Eurosport Pluss 5)

Kristiansund – Haugesund (Dplay og Eurosport Pluss 6)

Strømsgodset – Stabæk (Dplay og Eurosport Pluss 7)

I tillegg til at flere kamper flyttes har NFF også nedfelt nye prinsipper for at sesongen skal kunne fullføres.

- Stor fleksibilitet når det gjelder bruk av reservearena og haller

- Strammere tidsplan med flere midtukekamper

- Tid til to dager med trening etter karantene

- Kun siste serierunde går samtidig mot normalt de to siste

- Tre netter mellom hver kamp (tre netter på hjemsted).

