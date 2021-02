NFF håper på Tyrkia-kamp på Ullevaal – jobber med alternativer

Norges Fotballforbund (NFF) har fortsatt tro på at VM-kvalifiseringskampen mot Tyrkia i mars kan spilles på norsk gress. Men det jobbes med alternativer.

Det er knyttet spenning til om Norge kan ta imot Tyrkia på Ullevaal til VM-kvalifisering 27. mars. Torsdag fikk vintersporten «nei» fra regjeringen om å arrangere verdenscuprenn i Norge i mars.

Direktør for konkurranse i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn, sier til NTB at de fortsatt har et håp om å arrangere kampen på Ullevaal.

– Vi jobber fortsatt med å ha kampen i Norge, men så lenge Tyrkia må i åtte dagers karantene er det utfordrende.

Fisketjønn sier videre at det er utfordringer med karantenebestemmelse over hele verden. Det har tidligere blitt flyttet en hel del kamper i Europa, og Fisketjønn sier at det ikke er umulig at også VM-kvaliken også kan måtte spilles i et annet land.

– Vi er avhengige av å jobbe med alternativer, avslutter han.

Det er punkt 6f i covid-19-forskriftene som gjelder unntak for fotballkamper i Uefa-regi som er nøkkelen til om Norge får spille på eget gress. Fisketjønn sier at denne må være på plass for at kampen skal gjennomføres på norsk jord.

Idrettsminister Abid Raja har tidligere sagt til NTB at han håper kampen kan gjennomføres.

– Det er lenge til 27. mars, men jeg som idrettsminister håper inderlig at det er mulig å gjennomføre den kampen, sa Raja i slutten av januar.

