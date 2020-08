NFF håper streng Uefa-protokoll kan være karantene-brekkstang

Fotballforbundet håper Uefas smittevernprotokoll kan bane vei for at norske landslagsprofiler som bor i land utenfor Schengen kan spille høstens kamper.

Det sier konkurransedirektør i forbundet, Nils Fisketjønn, til NTB.

– Ja, det håper jeg. Men som sagt så avventer vi på svar fra myndighetene, sier han.

Norges Fotballforbund har bedt Kulturdepartementet avklare hvilke karanteneregler som gjelder for fotballspillere som kommer til Norge fra rødfargede land. Det gjelder blant annet norske landslagsspillere som kommer hjem til samling. Norge møter Østerrike på Ullevaal allerede 4. september.

I covid-19-forskriften åpnes det for unntak fra hovedregelen om ti dagers karantene for profesjonelle idrettsutøvere som kommer til Norge fra røde Schengen/EØS-land for å jobbe, men ikke karantenefritak.

Men dersom lignende unntak skal gjøres for spillere som kommer fra røde land utenfor Schengen-området, må det en forskriftsendring til. Det har NFF søkt om.

– Veldig streng, veldig trygg

Fisketjønn bekrefter overfor NTB fredag at landslaget er avhengig av et unntak fra karantenebestemmelsene for å benytte spillere fra utenfor Schengen. Det er urealistisk at store profiler som Omar Elabdellaoui og Alexander Sørloth, begge med tilhold i Tyrkia, kan ankomme Norge ti dager før samling.

Fisketjønn håper Uefas smittevernprotokoll kan bane vei for at norske myndigheter velger å gi unntak fra de nasjonale karantenebestemmelsene.

– Den er veldig, veldig streng og veldig trygg. Det sier alle som har både sett og lest den, også fra medisinsk hold. Her har Uefa gjort en god jobb og den oppleves sikker – kombinert med norske bestemmelser rundt innreise og i forhold til jobbreiser, så er dette veldig trygt slik vi opplever det, sier Fisketjønn til NTB.

NFF og Kulturdepartementet er i en pågående dialog omkring temaet. Et svar på vurderingen ventes om ikke lenge.

Raja varslet karantene

Kulturminister Abid Raja bekreftet tidligere denne uken overfor NTB at han kjenner til innholdet i Uefas smittevernprotokoll.

– Jeg har både lest Uefas protokoll og innspillet fra NIF (Norges idrettsforbund) og NFF. Jeg forstår hva idretten ønsker. Vi har hatt god dialog om dette, sa han.

I et intervju med VG torsdag varslet samtidig statsråden at landslagsspillere som kommer til Norge fra land utenfor Schengen etter alle solemerker må belage seg på ti dagers karantene. Noe karanteneunntak ligger det ikke an til.

– Jeg håper at de klarer å komme seg til Norge ti dager før, sa Raja til avisen.

På det utspillet svarer Fisketjønn slik til NTB:

– Der forholder vi oss til det Uefa har sagt: At vi må være nøye med å ta ut spillere som kan spille og ta ut større tropper. Men det er ikke noe tema for oss. Vi har en dialog med myndighetene og regner med at vi får et positivt svar på dem som er norske spillere utenfor Schengen.

Som NTB har omtalt tidligere denne uken vil landslagssjef Lars Lagerbäck ta ut flere spillere enn normalt når han mandag offentliggjør troppen til de kommende kampene mot Østerrike og Nord-Irland. Det har sammenheng med usikkerheten rundt hvem som kan være tilgjengelige for kamp.

