NFF har fått uventet coronaproblem: Vet ikke hvem de får lov å ta ut i troppen mot Serbia

Coronaviruset kan få konsekvenser for uttaket av Norges tropp mot Serbia. Nå jobber NFF på spreng.

Flere aktuelle norske landslagsspillere har nylig vært i eller befinner seg for øyeblikket i land som er hardt rammet av koronaviruset.

Det kan få konsekvenser når landslagssjef Lars Lagerbäck skal ta ut den norske troppen som skal møte Serbia til play off-kamp på Ullevaal Stadion 26. mars.

Folkehelseinstituttet gjør det nemlig nå klart at alle «som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke».

Jobber på spreng: - Det haster



Spillerne som blir tatt ut i den neste landslagstroppen skal i utgangspunktet møte til samling mandag 23. mars. Det er det allerede under 14 dager til.

Dermed har landslagsledelsen fått et problem dersom spillere må i karantene.

Per Joar Hansen, assistenttrener på det norske landslaget, forteller til Nettavisen at de nå jobber på spreng for å få oversikt over situasjonen.

- Vi jobber med å få frem alle fakta om hva som skjer dersom vi tar ut en spiller fra et risikoland. Dette er noe vi jobber med på høyt trykk for å vite hvilke regler vi må forholde oss til, sier «Perry» til Nettavisen.

UTFORDRINGER: Coronaviruset skaper utfordringer for Per Joar Hansen og resten av støtteapparatet på det norske A-landslaget. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (Bildbyrån)

Han legger ikke skjul på at de har dårlig tid.

- Det haster å få myndighetenes avklaringer opp på bordet sånn at vi vet hva vi snakker om. Det jobber vårt medisinske apparat med på høyt trykk nå. Det er de som styrer den biten og har kontakt med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, forklarer landslagsassistenten.

«Perry» forteller at de forsøker å få rede på hvordan de skal forholde seg til karantenetid og eventuell testing knyttet til spillere de eventuelt henter fra risikoland.

CORONA-TRØBBEL: Morten Thorsby er i risikolandet Italia. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (Bildbyrån)

Thorsby i risikolandet Italia



Én av dem som nå kan være i faresonen for å måtte stå over Serbia-kampen er Sampdoria-spiller Morten Thorsby.

«Perry» bekrefter at nordmannen er høyaktuell for troppen som skal møte Serbia, men forteller samtidig at Thorsby er én av spillerne som de nå prøver å få oversikt over hvordan de skal forholde seg til med tanke på eventuell karantene.

- Som resten av verden må vi bare følge situasjonen dag for dag, sier Hansen.

Italia er det landet som til nå er hardest rammet av virusutbruddet i Europa med 9172 bekreftede smittede personer.

Mandag kveld ble det bekreftet at Serie A er utsatt frem til 3. april som følge av situasjonen i landet.

I tillegg til Thorsby har Norge også aktuelle spillere i andre risikoland. Bjørn Maars Johnsen spiller i dag i Sør-Korea, mens Tarik Elyounoussi spiller i Japan.

Kina-proff Ole Selnæs skal ha vært i Norge de siste ukene og ikke være i risiko for å måtte gå i noen karantene.

Nettavisen har forsøkt å innhente en kommentar fra Italia-proff Thorsby. Han har i skrivende stund ikke vært tilgjengelig.