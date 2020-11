NFF klar på at det blir spill i Romania og Østerrike

Fotballandskampene borte mot Romania og Østerrike ser ut til å bli spilt som oppsatt. Forberedelsene fortsetter i Oslo.

– Kampene går som planlagt. Uefa-protokollen gjelder videre, sier A-landslagets mediesjef Svein Graff til NTB.

Onsdag ble Norge-Israel avlyst få timer før avspark. Dette skjedde etter at Helsedirektoratet kom med nye anbefalinger. To spillere i Israels tropp ble satt i karantene tirsdag etter at Munas Dabbur avla en positiv koronatest.

Norge spiller mot Romania søndag og Østerrike onsdag. Begge inngår i Uefas nasjonsliga der det kan bli norsk gruppeseier og opprykk.

Den norske troppen trener i Oslo torsdag og fredag.

