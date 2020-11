NFF-Klaveness mener det var feil å spille landskamper

Elitedirektør Lise Klaveness i NFF sier at forbundet og Uefa må erkjenne at det ble for krevende å avvikle så mange landskamper i denne perioden.

Til VG sier Klaveness at Norges Fotballforbund (NFF) ikke har nevnt for Det europeiske fotballforbundet at det var feil å gjennomføre landskampene i denne perioden, men:

– Nei, men vi vil nå ta et initiativ til å møte Uefa for å gjennomgå hele protokollen gitt siste tids smitteutvikling. Uefa-protokollen er laget for å fange opp og kontrollere smitte for å begrense smitte i troppene, men viktigst hindre at smitten ikke går ut igjen til samfunnet. Dette har man fått særdeles godt til i Europa fram til nå. Men protokollen bør justeres i lys av siste tids utvikling for å skjerme spillere og støtteapparat enda bedre, sier Klaveness.

Overfor TV 2 erkjenner hun at det ikke var bra at det ble spilt landskamper den siste uken.

– Alt i alt er vi nok der at det ble feil at det ble avholdt landskamper i dette vinduet.

Fredag ble det bekreftet tre nye smittetilfeller i det norske landslaget. Forrige uke fikk landslagsspiller Omar Elabdellaoui påvist koronasmitte, og Norges kamp mot Romania ble avlyst som følge av det.

