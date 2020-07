NFF krever forklaring av Godset etter smittevernbrudd

Norges Fotballforbund reagerer på at flere Strømsgodset-spillere omfavnet egne supportere etter seieren over Mjøndalen i onsdagens eliteseriederby.

Videoen, der flere av drammensklubbens spillere møter ekstatiske supportere ved banen etter kampslutt, ble lagt ut i sosiale medier av rettighetshaver Eurosport torsdag.

Etter å ha blitt gjort oppmerksom på episoden fredag formiddag, bekrefter Norges Fotballforbunds konkurransedirektør Nils Fisketjønn at den vil bli tatt tak i.

– Vi vil anmode klubben om en forklaring. Deretter vil PN (Påtalenemda red.anm.) vurdere eventuelle skritt videre, skriver han i en SMS til NTB.

Godset avventer

Det blir dermed opp til Påtalenemnda om saken skal forfølges videre, og om klubben kan risikere å bli straffet.

Strømsgodsets daglige leder Dag Lindseth Andersen avventer henvendelsen fra Norges Fotballforbund.

– Vi har ikke fått noen anmodning fra NFF ennå, men hvis det kommer, så skal vi naturligvis svare på den som vi alltid har gjort, sier han til NTB.

– Jeg regner med vi får noen dager til å skrive en redegjørelse på dette, så tar vi det naturligvis opp med de involverte partene for å høre hva som egentlig skjedde. Jeg har ikke rukket å se videoen selv, tilføyer han.

Lindseth er samtidig tydelig på at klubben er opptatt av å følge reglene som gjelder.

– Vi skal håndtere det på en ordentlig måte. Vi ønsker jo ikke som at vi skal fremstå at vi bryter regler, men dette skjedde i vill jubelrus etter å ha vunnet et lokalderby, sier han.

Strenge regler

Norges Fotballforbund har nedfelt en streng smittevernprotokoll som skal ligge til grunn for gjennomføring av samtlige kamper i toppfotballen. Etterlevelse av denne var en forutsetning for at det fra helsemyndighetenes side ble gitt grønt lys for oppstart av kampaktivitet.

I henhold til protokollen er det blant annet kun tillatt å slippe inn 200 tilskuere i kampene i Eliteserien.

Strømsgodset vant onsdagens lokaloppgjør på eget gress 2–1. Målscorerne Moses Mawa og Lars-Jørgen Salvesen er blant spillerne som feiret de tre poengene med fansen etter kampslutt.

Godset er nummer åtte i Eliteserien etter like mange serierunder. Mjøndalen ligger to plasser lenger ned på tabellen.

