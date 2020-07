NFF lanserer smittevernopplegg for breddefotballen – vil starte 1. august

Norges Fotballforbund kommer med et nytt utspill for å få i gang breddefotballen fra 1. august. Tiltakene i toppfotballen står modell.

Reaksjonene har vært sterke på at fotballspillere over 19 år verken kan trene eller spille kamper som normalt. Myndighetene holder fast på enmetersregelen, og fortsatt er ingen dato satt for når trening og kamper med full kontakt kan starte opp.

Frykter frafall

Idrettsbevegelsen generelt, og fotballen spesielt, mener faren for frafall i breddeidretten er stor dersom det drøyer med oppstart. Tirsdag gikk John Arne Riise ut og oppfordret fotballspillere om å bryte med enmetersregelen og starte opp med vanlig trening.

Nå lanserer Norges Fotballforbund (NFF) et eget opplegg forbundet håper kan få fart på gjenåpningen av breddefotballen. Erfaringene fra den såkalte protokollen for toppfotballen brukes som modell. Denne modellen førte til at Eliteserien ble sparket i gang 16. juni, senere også Toppserien og 1. divisjon for menn.

– Breddefotballen kan klare det samme. Det er tre hovedprinsipper som ligger til grunn for å hindre smitte i fotballen: Syke personer skal ikke delta på trening, det skal praktiseres god hygiene på trening og det skal være redusert kontakt mellom personer. Alle som ønsker å spille fotball med full kontakt, klarer å følge disse prinsippene, sier Magnus Myntevik, som er leder av NFFs medisinske råd.

Ber om møte med Raja

I en pressemelding sier NFFs president Terje Svendsen at forbundet ønsker et møte med kulturminister Abid Raja (V) allerede i juli for å presentere det nye opplegget.

– Vi frykter at trykket gjennom sommeren vil eskalere med uorganiserte treninger i stor skala. Ingen er tjent med det, og ingen ønsker det. Vi ber derfor regjeringen innstendig om å møte oss i juli, slik at våre planer for smittevernundervisning også blir en del av beslutningsgrunnlaget. Vårt håp er at regjeringen mener planene våre er så gode og ansvarlige at vi kan få til oppstart for alle fra 1. august. Norsk fotball har vært en god ambassadør for smittevern i Norge. Den rollen ønsker vi også å ta i fortsettelsen, sier fotballpresident Terje Svendsen.

