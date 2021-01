NFF med nye koronavettregler: Breddefotballen må trene ute og holde avstand

I minst to uker må breddefotballen leve med skjerpede koronavettregler. Det tvinger lag til å trene ute og igjen måtte forholde seg til enmetersregelen.

Norges Fotballforbund har midlertidig oppdatert reglene for perioden 4. til 18. januar. Årsaken er at myndighetene nylig kom med nye nasjonale retningslinjer.

For breddefotballen betyr det at all utendørsaktivitet må skje med minst én meters avstand. Det gjør det umulig for spillerne å gjøre taklinger. I tillegg kan man ikke trene og ha aktivitet innendørs.

– Dette er ikke slik vi ønsket å starte det nye fotballåret for alle barn, ungdom og resten av spillerne i breddefotballen, men vi er nødt til å følge rådene og retningslinjene som gis av myndighetene, sier Alf Hansen i en pressemelding.

Han er direktør for utvikling og aktivitet i NFF. Hansen er fornøyd med måten koronavettreglene er blitt fulgt siden de ble innført i fjor vår.

Kun lagene som er en del av toppfotballprotokollen får unntak for de midlertidige endringene. Det vil si klubber i Eliteserien, Toppserien, 1. divisjon menn og kvinner og 2. divisjon menn og eliteserien i futsal.

– Vi tror at disse nasjonale tiltakene vil gjelde i en periode på 14 dager, og vi har en klar forventning at det deretter vil åpne opp mer igjen, særlig de stedene hvor smittetrykket er lavt, sier Hansen.

Mjølner er blant klubbene som mistet hele 2020-sesongen på grunn av koronapandemien. Narvik-lagets herretrener Jan Tore Bakli har forståelse for innskjerpingen.

– Men disse tiltakene må ikke vare lenge. Det er viktig at vi og andre får drive med idrett. Dette er også folkehelse, sier Bakli til Fremover.

