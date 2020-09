NFF om «blendahvitt»-stemplet: - Ubalansert

Da Norges U21-landslag spilte mot Nederland var det ikke én norsk spiller med innvandrerbakgrunn på banen. Nå må ting skje, mener tidligere redaktør i Josimar, Frode Lia.

Norges U21-landslag spilte EM-kvalifisering mot Nederland, tirsdag kveld. Kampen endte med nederlandsk 2-0-seier, men etter kampen var det Norges startellever som fikk oppmerksomhet på sosiale medier.

Startelleveren bestod kun av spillere uten innvandrerbakgrunn, noe som har blitt belyst som et problem i flere år allerede.

I diskusjonen på Twitter er tidligere redaktør i fotballmagasinet Josimar, Frode Lia, delaktig. Han har kjempet for barn og unges muligheter til å bedrive fotball i de mindre ressurssterke delene av Oslo.

- Det begynner å bli fire-fem år siden jeg satt dette problemet på dagsorden, og slik det ser ut nå har det ikke blitt noe bedre, forteller Lia selv til Nettavisen.

Lia starter å fortelle om de vanskelige vilkårene barn og ungdom har på Oslo Øst, når det gjelder treningstider og baneforhold.

- I Oslo Øst er det nærmest umulig å bedrive organisert aktivitet for barn, fordi det finnes det nesten ingen steder å spille. De som er størst og sterkest, kaprer baner og kaster barna bort.

- Ufortjent stempel

Leder for spiller- og trenerutvikling NFF, Håkon Grøttland, er klar over problemet på Oslo Øst, men mener også at kritikken mot U21-landslaget er delvis ubalansert.

- Det blir litt for enkelt å trekke en konklusjon om «blendahvitt», basert på ett landslag. For det er ikke sånn det er. Ser man både under og over er det godt representert av spillere med innvandrerbakgrunn, forteller Grøttland til Nettavisen.

- Men i Oslo Øst ser dere et problem?

- I enkelte deler i landet, spesielt Oslo Øst, er det noen utfordringer. Det er noe som glipper, fordi det er en klasseforskjell på tilbudene som blir gitt i breddeklubbene i vest, kontra øst. Samtidig er Vålerenga best på spillerutvikling i Norge, og sånn sett er mulighetene bedre enn noensinne for de i øst.

SPILLERUTVIKLER: Håkon Grøttland i NFF. Foto: Screenshot (Twitter.com)

Grøttland forteller videre at Norges fotballforbund jobber med et nytt opplegg i Landslagsskolen.

- Vi har delt Oslo i to nå, og jobber med et skreddersydd opplegg for de beste talentene i Oslo Øst. Slik at vi kommer tettere på og får inspirert både spillere og trenere.

Voldsom pengebruk

Tidligere har man hørt om både treningsavgifter, treningsleirer og cuper som koster mye, men Grøttland mener også at foreldrene må tone ned bruken og troen på at alt som er dyrt er bra.

- De som blir best trenger ikke nødvendigvis å dra på cuper til utlandet og bruke penger på personlig trener. Snarere tvert i mot. Vi må derfor gjøre en jobb med å få roet dette ned. Fotball er fortsatt Norges billigste idrett, fortsetter han.

- Må fotballen gjøres «enklere» igjen?

- I spillerutvikling spiller alle klubber en rolle. Vi må få frem mest mulig gode miljøer, tidlig, slik at alle talenter blir sett og stimulert uavhengig av postadresse og lønningsposen til mor og far. Det enkle er ofte det beste, og det er den daglige dedikerte arbeidet på treningsfeltet og egenhånd.

Til slutt tror han at mer effektiv bruk av anleggene blir nødvendig.

- Vi må få til fastere kampdager, og kunne benytte seg av anlegg gjennom hele dagen. Det er for mye som skjer mellom fem og syv og det er ikke bærekraftig. Man må også være flinkere på å samarbeide med skoler, slik at spillere kan få mulighet til å trene der og, avslutter han.

- Går glipp av mye talent

Han fortsetter med å si at enkelte lag får kun tildelt én åttedel av en fullbane, én gang i uken.

- Det sier seg selv at det blir vanskelig å bli fotballspiller, med så lite treningstid i uka. Andre klubber har også SFO-ordninger og lignende, som gjør at en 12-åring på Oslo vest er mye lengre framme enn en 12-åring på Oslo øst, fortsetter han.

- Hvor alvorlig er dette problemet?

- Det er ikke alvorlig for de norske landslagene, for de presterer de. Problemet er jo at man går glipp av veldig mye talent, og fra de mest folkerike regionene i landet. Norge er avhengige av å rekruttere fra hele landet, også der det bor mindre velstående mennesker.

Et Oslo-fenomen

Lia mener at problemene starter ved at de større klubbene henter spillere i ung alder, og at det ofte blir spillere fra de regionene med god økonomi.

- Dette er fordi de har hatt baner, trenere og andre ting mer tilgjengelig. Det er med på å ekskludere de fattige strøkene i Oslo, for dette er et Oslo-fenomen. For barn med innvandrer bakgrunn gjør det veldig bra i for eksempel, Odd.

SLÅR ALARM: Frode Lia mener det er på tide at ting blir gjort, spesielt på Oslo Øst, for å bevare talentene som har mindre resurser.

Lia savner å se landslag med spillere fra alle mulig steder, og spesielt fra østkanten i Oslo.

- Ser man tilbake,var det stor representasjon på landslag fra den delen av hovedstaden. De var best, fordi de trente mest og var mest på banene. For at dette skal endre seg, må mulighetene for spill på bane utjevnes.

- Hva må til for å få en endring?

- Det må komme et tak på treningsavgifter, og at finansieringen av ungdomstrenere skjer på en annen måte. Kompetansen må spres ut, og ikke bare hos klubbene med masse penger.

Han avslutter med sterke ord om fotballens utvikling.

- Fotball var en arbeiderklasseidrett, men nå er det en sosseidrett. Det er trist. Fotballen var et sted for mennesker fra alle klasser kunne møtes, men sånn er det ikke lenger.