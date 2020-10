NFF om toppfotballen: Råder spillerne til å bruke munnbind på butikken

Norges Fotballforbund justerer sine smittevern-anbefalinger for toppfotballen. Det oppfordres blant annet til bruk av munnbind ved trengsel på offentlig sted.

Aktørene i toppfotballen har de siste månedene hatt en omfattende smittevernprotokoll å forholde seg til. Den har lagt klare føringer for gjennomføringen av både treninger og kamper.

Fredag kom NFF med nye anbefalinger. Der blir det blant annet presisert hvordan spillere og journalister skal omgås under og etter treninger.

«På grunn av smittetallene i Norge, og fordi det nå har vært to lag i karantene i norsk toppfotball, har NFF og medisinsk råd hatt en diskusjon på om det bør gjøres endringer i protokollen», skriver NFF på sine nettsider om begrunnelsen for anbefalingene.

1.-divisjonsklubben Jerv fikk nylig tre av sine seriekamper utsatt etter at en spiller fikk påvist koronasmitte. I tillegg har Sotra i 2. divisjon også hatt hele sin spillergruppe i karantene.

Oppfordres til munnbind-bruk

Diskusjonen rundt mulige endringer av smittevernprotokollen endte i enighet om at den fortsatt holder mål.

– Likevel, med tanke på dagens situasjon, så ønsker NFF tydeliggjøring av karantenen og å hjelpe spillerne til å ta gode valg, sier Magnus Myntevik, leder av NFFs medisinske råd og Brann-lege, til forbundets nettsider.

Listen over anbefalinger som NFF publiserte fredag, gjelder fra 2. oktober. Samtidig blir det varslet en ny vurdering etter fire uker.

Flere av anbefalingene har også tidligere vært del av smittevernprotokollen, og innebærer således ikke noe nytt, men fremover blir spillerne rådet til å bruke munnbind «på offentlige steder der man forventer trengsel og kø, sånn som i butikker og på nødvendige reiser».

Myntevik bekrefter overfor NTB at det siste ikke tidligere har vært del av protokollen.

– Det har ikke det. Dette er en strengere utgave enn det det har vært før. Mer presisert. Spillerne har fått et ansvar selv for å holde seg smittefrie. Samtidig stoler vi fortsatt på spillerne, sier han.

Myntevik understreker at det så langt har vært svært få smittetilfeller i fotballen. Det mener han er et bevis på at spillere og klubber har vært flinke til å etterleve smittevernreglene.

– I protokollen som har vært hittil, har det vært gitt en god del ansvar til spillerne selv. Det har handlet om at de ikke skal sette seg selv i posisjoner der de kan bli smittet, og det har de gjort veldig bra, sier han.

Medieråd

Likevel ser fotballforbundet grunn til å tydeliggjøre viktigheten av å følge protokollen.

– Akkurat nå er det et smittetrykk, selv om myndighetene letter opp litt, og vi har ikke lyst til at noen av lagene skal havne i karantene. Det får konsekvenser for oss, sier Myntevik.

Om anbefalingene som figurerer på fredagens liste, sier han:

– Vi vil hjelpe spillerne med litt knagger og konkrete ting de bør være forsiktige med. Det blir litt tiltak som ligner på det som er i Oslo nå.

Ved siden av rådene som gis til spillerne, foreligger det nå også nye anbefalinger rundt hvordan klubbene skal organisere spillernes omgang med mediene utenom kamp. De handler blant annet om at alle intervjuer bør foregå enten på stadion eller telefon, samt at pressefolk ikke får oppholde seg innendørs, i eller utenfor garderobeanlegget.

– Dette er laget for å hjelpe klubber som er mindre drevne med mediene, sier Myntevik.

NFFs kampprotokoll inneholder allerede bestemmelser om kontakten mellom mediene og spillere på kampdag.

