Norges Fotballforbund vraket Funnefos i Nes til fordel for Sand på Jessheim når man skal bygge et moderne treningssenter for landslagene.

Det skriver Romerikes Blad. Det skal etter planen bygges to naturgressbaner og to kunstgressbaner, alle med undervarme i tilknyttet til Sand ILs anlegg på Olaløkka.

– Sand kan benytte de to kunstgressbanene, mens gressbanene blir naturhelligdom for landslagene, sier Jan Ivar Engebretsen i Ullensaker Idrettsråd.

Først neste år går ventelig de siste formalitetene mellom NFF og Sand IL i orden. Inntil videre har NFF inngått en intensjonsavtale om bygging av treningsanlegget, men uten forpliktelser, opplyser NFF til NTB. Nå skal planene utredes nærmere.

Det skal bygges garderobeanlegg, møterom, kontorlokaler og tribuner. NFF ønsker å spille en rekke aldersbestemte landskamper på det nye treningsanlegget nær Gardermoen.

(©NTB)

Mest sett siste uken