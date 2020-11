NFF reagerer på Høies nei til landslaget: - Det er trist å høre

Helseminister Bent Høie gir ikke gi landslaget tillatelse til å reise utenlands.

Saken oppdateres

Det meldte statskanalen lørdag ettermiddag.

A-landslagets avreise til Norges Nations League-kamper i Romania og Østerrike ble tidligere lørdag utsatt. Det skrev Norges Fotballforbund i en pressemelding.

Det første oppgjøret mot Romania i Bucuresti skulle etter planen foregå allerede søndag kveld med kampstart 20.45.

- Kampen som skulle blitt spilt i Romania ville vært ulovlig i Norge. Med det reiseopplegget toppfotballen har presentert i kveld, ville reisen ut av Norge vært i en juridisk gråsone. Vi vil at folk som har vært i nærkontakt med en smittet skal være i karantene i 10 dager, sier Høie til TV2 lørdag kveld.

Les også: Fortviler etter at Norges avreise til kampene i Romania og Østerrike er stoppet: - Vi opplever liten forståelse

- Trist å høre det Høie sier

Nettavisen var etter Høies uttalelser i kontakt med direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, Gro Tvedt Anderssen.

- Vi venter fortsatt på svar fra departementet på vårt brev. Vi har akkurat sett sendingen der Høie snakket. Vi hører hva han sier så vi trenger litt tid til å vurdere hva dette betyr for oss, sier hun til Nettavisen.

- Vi fikk først grønt lys av Oslo kommune på at vi kunne reise. Her har har direktoratet kommet og overprøvet dette, fortsetter hun.

Tvedt Anderssen er tydelig på at fotballen ønsker å begrense smitte og at det er noe de har jobbet med hver dag siden mars.

- Det har vært smittetilfeller i fotballen, smitten har kommet inn fra andre steder utenfra, men blitt oppdaget i fotballen. Vi er heller ikke forskånet fra det, de som har kommet er fra utsiden, men det har blitt oppdaget med omfattende testing. Vi er opptatt av å bidra til å forhindre smitte i samfunnet.

- Det er trist å høre at Høie sier vi ikke har lykkes med å hindre smitte, sier hun videre.

Hun avslutter med å si at NFF nå vil bruke kvelden til hektisk møtevirksomhet for å finne ut hvordan de skal løse situasjonen

NRK: - Høie innfrir ikke fotballens bønn

På et møte lørdag formiddag varslet Helsedirektoratet at de setter foten ned for reiseplanen til Lars Lagerbäcks menn, meldte NFF.

Etter det NRK erfarer ønsker ikke helseminister Bent Høie å innfri fotballens bønn om å få lov til å dra utelands. Dermed stiller de seg bak helsedirektoratet, som tidligere lørdag understrekte at landslaget ville bryte karantenebestemmelsene dersom de reiser utelands. Hva som nå skjer med morgendagens landskamp, er foreløpig usikkert, melder NRK videre.

Det er ikke aktuelt å sende et norsk landslag med spillere som nå befinner seg i utlandet, for å møte Romania i Bucuresti søndag. Det opplyser Truls Dæhli, fungerende toppfotballdirektør i Norges Fotballforbund, til Eurosport.

NFF sendte lørdag et brev til Helsedepartementet der de argumenterte for at de skulle få reise til Romania.

- Når Helsedirektoratet setter foten ned har vi bedt troppen bli igjen i Norge inntil vi får en ny vurdering. Vi har norsk lovverk på en side som vi tolker ulikt. Reiser vi ikke, bryter vi det europeiske fellesskapet vi er en del av. Vi, og ikke minst spillerne, mister en mulighet for å kvalifisere oss til VM skulle vi mislykkes i første runde, sier president Terje Svendsen i Norges Fotballforbund.

Les også: Reagerer kraftig etter smitte i Norges tropp: - Dette var galskap

- Vi mister sjansen for puljeseier som ville gitt opprykk til nivå A og derav mer attraktive motstandere samt at dette har meget store økonomiske konsekvenser for oss. I tillegg vil vi som eneste land i UEFA ikke stille til obligatoriske kamper som vi har forpliktet oss til. Dette er en særdeles krevende situasjon, fortsetter Svendsen.

Nakstad: - Unntak kun ved fare for liv og helse



Espen Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsediretoratet, er ikke enig i fotballforbundets framstilling av saken.

I en e-post til NTB skriver han:

«Helsedirektoratet setter ikke ned foten, vi har bare vist til covid-19-forskriftens bestemmelser om at nærkontakter til en smitteførende person skal i karantene i ti dager. Covid-19-forskriften gir mulighet for unntak fra smittekarantenen kun i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse», påpeker Nakstad.

Lørdag ble det også kjent at myndighetene i Østerrike stenger ned samfunnet, på lik linje med hva de gjorde i landet i mars. Nedstengingen skal vare til begynnelsen av desember, melder NTB.

Kapteinsteamet kritisk

Lørdag kom også landslagspillerne med en uttalelse om situasjonen. På vegne av spillerne skriver Stefan Johansen, Martin Ødegaard og Joshua King følgende:

Hele spillergruppa er dypt fortvilet over at norske myndigheter nekter oss å reise til de to avgjørende Nations League kampene mot Romania og Østerrike.

Vi var på Gardermoen, flyet var lastet og skulle ta av om en time da beskjeden om. Vi har etterlevd den svært strenge UEFA-protokollen på samlingen. Det innebærer corona-tester før vi reiste til Norge, og etter ankomst har vi blitt testet fem ganger. Etter smittetilfellet ble oppdaget har alle spillerne og støtteapparatet testet negativt to ganger.

Vi bor i karantene på hotellet, bruker munnbind, har febermålinger, eget spise- og møterom hvor sosiale distanse opprettholdes og vi er adskilt alle andre. En egen dedikert corona-lege er med oss på hele samlingen.

Vi reiser med egen transport til flyplass, har eget charterfly med plass til 130 personer selv om vi skulle reise med kun 39 personer. I Romania følge vi samme UEFA-protokoll og er i karantene på hotellet. Vår motstander er orientert om vårt ene smittetilfelle, og har bekreftet at de følger UEFA-protokollen og vil spille mot oss.

Norske myndigheter sier vi kan sette oss på fly og reise hjem med den smittefaren det innebærer, men vi nektes å fly i kontrollerte former med eget charterfly.

Norske myndigheter har sagt ja til UEFA-protokollen, men når det oppstår et smittetilfelle gjelder den ikke i motsetning til i alle andre land. De siste dagene er det spilt 43 A-landskamper. Ingen er avlyst tross smittetilfeller hos flere nasjoner. Bakgrunnen er den strenge UEFA-protokollen som gjør det forsvarlig å spille. Israel som fikk en spiller smittet etter ankomst Oslo denne uka, satte spilleren i isolasjon, før de trente to ganger i Oslo og reiste videre til Tsjekkia for å spille landskamp.

I fire år har vi jobbet knallhardt for å optimalisere mulighetene for å kvalifisere oss til mesterskap og avansert mer enn 40 plasser på FIFA-rankingen. Vi kan rykke opp til A-gruppa i Nations League og møte Europas beste lag, vi kan bli rangert blant de 20 beste nasjonene i Europa som gir oss nest beste seedingsnivå før VM-kvalifiseringen. Å ikke spille landskampene mot Romania og Østerrike kan fort knuse våre sportslige ambisjoner både på kort og lang sikt.

Vi opplever liten forståelse og vilje til å forstå vår situasjon. Vi har ofret våre hjemlige Eliteseriespillere på landslaget for å etterkomme de norske karantebestemmelsene, men også vi i utenlandske klubber får altså reisenekt. Dette er en praksis vi ikke ser noe annet sted i fotball-Europa.

Vi er nå inne i vårt andre døgn på samling uten trening, men har fortsatt ikke gitt opp håpet å spille mot Romania og Østerrike. Vi elsker å representere landet vårt og håper norske myndigheter gir oss grønt lys til å reise, så skal vi fortsatt være gode smittevernambassadører som vi har vært siden pandemien brøt ut i mars.





Reklame Denne luksuskalenderen er snart utsolgt