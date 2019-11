NFF sier Viking-fansens bruk av pyroteknikk var «fin». På Åråsen var det en sikkerhetsrisiko

Supporter-Norge er kritiske til NFFs negative holdning til pyroteknikk. Fotballforbundet sier de kun tenker på sikkerhetsrisikoen.

Diskusjonen rundt et levende tribuneliv i norsk fotball, der blussing på stadion er en del av pakken, har rast på etter sist lørdag kamp mellom Lillestrøm og Vålerenga.

Spesielt NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedts uttalelser om pyro, der han karakteriserte hendelsene på Åråsen som «et trist kapittel for norsk fotball» har skapt reaksjoner.

Til Nettavisen uttalte også Bjerketvedt at «det så å si ikke forekommer blussing i Tyskland, og at barnefamilier måtte forlate Åråsen underveis i lørdagens kamp.»

I onsdagens Eurosport-episode av podkasten «Indre bane», var kommentator Asbjørn Myhre kritisk til forbundets uttalelser og holdning til temaet.

- Det er sterkere ordbruk fra NFF rundt dette, enn det er rundt VM i Qatar. Det synes jeg er ganske sjokkerende. Der (ang Qatar, journ.anm.) er politikken «vi skal gå i dialog». Så forteller supporterne at det er umulig å få til en dialog med forbundet. For meg blir dette veldig rart, sier Myhre.

Amnesty har tidligere rapportert om blant annet uholdbare forhold for migrantarbeidere som bygger anleggene i Qatar.

- Trygt på SR-Bank Arena



Under onsdagens semifinale i cupen på SR-Bank Arena i Stavanger, fyrte hjemmefansen av en mengde bluss før avspark.

NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn sier til Nettavisen at Viking-supporterne gjorde det på en fin måte.

- Jeg var på SR-Bank Arena onsdag og der brukte supporterne bluss som en fin ramme rundt oppstarten av innmarsjen. En løsning hvor man vilkårlig skal kunne fyre opp bluss på en ståtribune ved gledesscener hvor folk hopper, spretter og klemmer hverandre håper jeg at folk ser er utfordrende. Dette handler om sikkerheten til mennesker, sier Fisketjønn til Nettavisen.

NEGATIV: Nils Fisketjønn i NFF er negativ til supporternes ønske om endring av regelverket hva gjelder bluss på tribunene. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

- Hva er forskjellen på blussingen før kampen på SR-Bank Arena, og blussingen som foregikk før og underveis i kampen på Åråsen?

- På SR-Bank Arena var det på et lite avgrenset område og det var trygt, det var ingen andre i nærheten og ikke fare for at dette kunne komme borti andre. På SR-Bank Arena stod Viking-fansen oppe på et podium og det var ingen på nedsiden av dette. Vi tillater ikke vilkårlig blussing på en fullstappet stå- eller sittetribune. Sikkerhetsrisikoen til det er for stor, sier Fisketjønn.

Bjørnar Posse Sandboe er styreleder i Stabæk Support. Han mener at NFFs regelverk er for rigid.

- Vi er ikke der vi burde være. Det er for rigide kriterier for områder og avstander, for begrenset tidsrom til å benytte det, og generelt høy grad av synsing og gjetting fra NFF på tvers av allerede godkjente arrangementer fra brann og politi. Vi har vist i årevis nå at vi kan gjøre dette uten skader. Da bør vi få utvikle oss, sier Sandboe til Nettavisen.

- Hvilken dokumentasjon henviser NFF til når de utformer regelverket?

- Den siste dokumentasjonen de viste oss var bilder av helt andre typer skader, en bombeskadd mann fra Rotterdam og en fyr som fikk en stålsplint i øyet i Venezuela i 2010. Ellers er mantraet at de bare bryr seg om barn og familier, sier Sandboe.

KRITISK TIL NFF: Bjørnar Posse Sandboe har jobbet for endring av dagens pyro-reglement i mange år. Han er styreleder i Stabæk Support. Foto: Privat

Sandboe har vært aktiv i Norsk Supporterallianse (NSA) i seks år, før han trakk seg ut tidligere i 2019. Han er i dag styreleder i Stabæk Support og har kjempet en lang kamp mot forbundet for oppmykning av dagens regelverk.

- NFF virker å ønske seg betalende kunder i form av barn og familier som passer inn i deres virkelighet. De er enkle å forholde seg til. De betaler og går hjem og krangler ikke så mye som vi organiserte supportere gjør, sier Sandboe.



Utgangspunktet er totalforbud

Fisketjønn forteller at det i utgangspunktet er et totalforbud for bruk av nødbluss på fotballkamper, men at forbundet har satt seg ned samme med flere og utformet et regelverk der de bruker alminnelige sikkerhetsforskrifter som står på blussene.

- Det er veldig viktig at klubben, brannvesen og lokalt politi sier OK før vi gir tillatelse. Vi lener oss veldig på brannvesenet og Direktoratet for sivilt beredskap (DSB), fagmyndigheten på området, for å finne ut om det er mulig å komme frem til en løsning hvor vi kan gjøre dette på en sikker og god måte.

BLUSS I STAVANGER: Slik så det ut i Stavanger før semifinalen i cupen der Viking sikret cupfinale-billetten. Foto: NRK

- Hvis man skal ta seg til rette, så er ikke det en positiv sak. Hvis utgangspunktet er vilkårlig blussing på en tettpakket tribune under kampen, så ser jeg ikke for meg noen videre diskusjoner rundt dette, sier Fisketjønn.

Etter kampen på Åråsen forrige helg uttalte Kanari-Fansen at de har fått 700.000 kroner i bluss-bøter siden 2015 fra NFF og UEFA. Nå kan både Lillestrøm og Vålerenga vente seg nye bøter fra NFF.

Sandboe sier at tribuneshow som norsk fotball var vitne til forrige helg, vil tiltrekke seg mer interesse og til syvende og sist være positivt for produktet.

- At vi bruker de samme stemningsskapende midlene som alle andre fotballkulturer i hele verden tror jeg bare er bra for norsk fotball. Vi har i tillegg muligheten til å gjøre dette på en god, lovlig måte uten aggresjon. Den muligheten må vi gripe. Uansett hva de store, korrupte organisasjonene UEFA og FIFA måtte mene, avslutter Sandboe.

Under fredagens eliteseriekamp mellom Strømsgodset og Rosenborg ble det også blusset, på det som NFF karakteriserer som ulovlig vis. Det samme gjorde Kristiansund-fansen i lørdagens bortekamp mot Molde.

I forkant av kampen ble det kjent at Molde hadde satt opp et telt i samarbeid med politiet, med den hensikt å gjennomføre visitasjoner i frykt for supportere som ville smugle inn pyroteknikk på tribunen.