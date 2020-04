NFF-sjefen med rop om hjelp: - Klubbledere ringer og er svært bekymret. Kontoen er snart tom

Norges Fotballforbund innkalte til pressekonferanse med generalsekretær Pål Bjerketvedt og fotballpresident Terje Svendsen torsdag ettermiddag. Der kom de med et rop om økonomisk hjelp fra norske myndigheter.

ULLEVAAL / OSLO (Nettavisen): - Det som er sikkert, er at koronaen kommer til å koste for fotball. Koste i form av kroner og øre, men også for barn som har mistet friplassen sin, sa Terje Svendsen.

- Mange mener det ikke er viktig at fotballen kommer i gang igjen. Jeg er ikke enig. Selvsagt spiller det en rolle at vi kommer i gang. Mye er på spill, sa han.

Svendsen brukte mye av tiden på å gjøre det klinkende klart at norsk fotball trenger en hjelpende hånd fra myndighetene om det ikke skal bli langvarige konsekvenser.

NFF-sjefen mener de politiske krisepakkene så langt ikke har truffet fotballen - og at det snart brenner et rødt lys for det han beskriver som en stor næring.

Svendsen ba regjeringen om å bevilge til sammen 600 millioner til fotballen som et krisetiltak, fordelt likt mellom toppfotballen og breddefotballen

- Jeg får telefoner fra mange klubbledere som er svært bekymret. Kontoen er snart tom. Det gjelder også toppklubber, sa Svendsen på pressekonferansen.

- Vårt klare budskap er at det er slutt på praten. Vi må utøve politisk press som gjør at vi får pakker også til fotballen. Det er store verdier på spill, sa Svendsen.

Spørsmålet rundt seriestarten er fortsatt ikke besvart. Ifølge NFFs generalsekretær, Pål Bjerketvedt, har man ikke kommet i mål riktig ennå.

- Vi har ingen løsninger eller datoer nå, men har et arbeid som gjør at vi håper å få det, sa Bjerketvedt under torsdagens pressekonferanse.

Han fortalte at NFF og norsk fotball følger tett med på utviklingen rundt europeisk fotball, og vi følge konklusjonene som blir fattet i UEFA mot slutten av mai.

Pressekonferansen kom dagen etter at Elitedirektør Lise Klaveness i et møte med helsemyndighetene la fram fotballforbundets planer for å starte opp aktiviteten igjen.

Norsk topp- og breddefotball skulle for lengst vært i gang i med sesongen, men korona-pandemien har foreløpig satt en effektiv stopper for det.

Helsedirektør Bjørn Guldvog opplyste på den daglige pressekonferansen om virussituasjonen at Helsedirektoratet tidligere onsdag at de hadde gjennomført et møte med idrettsforbundet (NIF), fotballforbundet ( NFF) og Folkehelseinstituttet.

- Vi har en god og konstruktiv dialog med NIF og NFF og ønsker å jobbe tettere sammen. Vi har startet en prosess og et samarbeid for å se hvordan vi gradvis kan komme i gang igjen med idrettsaktivitet innen forsvarlige rammer og i henhold til smittevernbestemmelsene, sa Guldvog onsdag.

– Det er et godt utgangspunkt for videre samarbeid, men jeg vil understreke at det foreløpig ikke er tatt noen beslutninger. Det er mange ting som skal ses i sammenheng når vi gradvis og kontrollert skal åpne opp, la han til.

Saken utvides