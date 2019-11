NFF skrur opp prisene til Serbia-kampen

Norges Fotballforbund (NFF) har valgt å øke billettprisene til den viktige playoffkampen mot Serbia på Ullevaal i mars.

Med seier mot Serbia 26. mars vil Norge sikre en avgjørende kamp mot enten Skottland eller Israel på Ullevaal. Skulle Norge vinne også det oppgjøret, vil de være klare for neste sommers EM-sluttspill.

Fredag offentliggjorde NFF prisene for oppgjøret mot Serbia. Det vil koste 500 kroner å se kampen fra langsiden på Ullevaal, mens det er en hundrelapp billigere på kortsiden. For barn koster det 200 kroner.

Det er ifølge TV 2 dyrere enn hva billettene kostet i hjemmekampene mot Spania og Sverige i EM-kvalifiseringen. Det er det ikke alle som er fornøyde med.

– Det hadde jo vært hyggelig om de vant folket før de begynte å tenke butikk som skal selge «produkt» igjen, sier Bjørnar Posse Sandboe i Norsk Supporterallianse til kanalen.

TV 2 skriver videre at flere har vist misnøye i sosiale medier på grunn av prisene. NFF på sin side mener det er på sin plass at det blir dyrere å gå på en avgjørende kamp.

– Vi har hele tiden sagt vi priser for motstander. Det er en naturlig del av det og man får fortsatt priser for 400 kroner for voksne på kortsiden og 200 kroner for barn. Man må tenke på at det er en annen type kamp enn de i kvalifiseringen, sier assisterende generalsekretær og økonomiansvarlig i NFF, Kai-Erik Arstad til kanalen.

Valget om å sette opp billettprisene har også fått sterke reaksjoner fra flere fotballsupportere på sosiale medier:

