NFF snur: Cupfinalen for kvinner spilles på Ullevaal likevel

Årets cupfinale mellom LSK Kvinner og Vålerenga spilles likevel på Ullevaal stadion.

Tidligere denne måneden kom det melding fra Norges Fotballforbund at kampen måtte flyttes fra nasjonalarenaen, men nå gjør NFF helomvending.

Fredag ettermiddag skriver de i en pressemelding at kampen vil bli spilt på Ullevaal stadion 13. desember.

- Selv så sent som 13. desember er vi sikker på at banen og stadion vil være klar til kamp, det sørger dyktige ansatte i stadionselskapet og fotballforbundet for. Så håper vi, som vanlig på denne årstiden, at værgudene er med oss. Vi er glad for at kampen kan gå på nasjonalarenaen Ullevaal, sier Nils Fisketjønn, leder i konkurranseavdelingen i NFF.

Ettersom kampen går såpass sent på året, opplyser fotballforbundet om at de vil jobbe med å ha en reservearena tilgjengelig.

