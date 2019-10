NFF søker om Champions League-finale for kvinner i 2022 og 2023

Har allerede fremlagt konkrete planer.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Det ble kjent på mandagens pressetreff.

Det var Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, som bekreftet søknaden til blant andre Nettavisen.

- Vi har en stund jobbet med søknad om å bli vertskap for Champions League-finalen for kvinner i 2022 eller 2023. Man søker til begge to samtidig. Vi har på plass en visjon for vår finale i Oslo, med fokus på miljø og videreutvikling av kvinnefotballen. Vi har hatt flere møter med byrådet– og de er begeistret for idéen, sa Pål Bjerketvedt til fremmøtte medier.

NFF ønsker i så fall å legge finalen til Ullevaal.

Fotballforbundet søker om finalen både i 2022 og 2023 ettersom Göteborg er arrangør av mesterligafinalen i 2021. Dette anser NFF som en ulempe ettersom det er lite trolig at UEFA legger to finaler på rad til Skandinavia.

Det er også ventet at Polen, Litauen og Italia kommer til å søke om å være vertskap for Champions League-finalen.