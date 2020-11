NFF tar virusgrep – avlyser kamper i 2. divisjon

Norges Fotballforbund (NFF) avblåser flere kamper i sluttspillet i 2. divisjon de to neste helgene for å hindre unødvendig smittespredning.

Det er fullføringen av avdeling 1 som nå kortes ned. Der er det kun Skeids gjenstående kamper mot Fredrikstad og Brattvåg som skal spilles som oppsatt.

De fire øvrige kampene avlyses. Dermed er sesongen over for Alta, Hødd og Kvik Halden.

– Det er klart hvem som skal rykke opp og spille kvalifisering, så da mener vi at det er unødvendig å reise rundt og spille treningskamper med den smittesituasjonen vi har nå, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF til NTB.

Skeid-spiller soner karantene

Divisjonsforeningen, som representerer klubbene i 2. divisjon, støtter også opp om beslutningen.

– Ut fra sånn smittesituasjonen er nå og anbefalingene som foreligger fra myndighetene, har vi bestemt at disse kampene termineres. Hødd skulle for eksempel vært i Alta, og der er det oppblomstring, sier leder Kari Lindevik til NTB.

– Dette handler om å være med å ta samfunnsansvar og følge de anbefalingene som nå foreligger, sier hun videre.

Lindevik opplyser at årsaken til at Skeids kamper må gjennomføres som oppsatt, er at en Skeid-spiller skal sone kortkarantene i tiden som kommer. Dersom de to siste ordinære kampene hadde blitt avlyst, ville den aktuelle spilleren vært utestengt i det påfølgende kvalifiseringsspillet.

Skeid har allerede sikret seg annenplassen i sluttspillet og skal ut i kvalifisering om opprykk til 1. divisjon mot toerlaget i avdeling 2.

Kamp om annenplass

Dermed tar Skeid-turen vestover for å møre Brattvåg kommende helg.

– Brattvåg ønsker Skeid velkommen selv om de kommer fra rød sone, bekrefter Lindevik.

Kampene i 2. divisjon avdeling 2 vil spilles etter planen kommende helg. Der har Bryne sikret seg opprykk, mens Vard Haugesund, Asker og Egersund fortsatt kjemper om opprykkskvalifiseringsplass.

NFF-direktør Fisketjønn opplyser at det vil bli tatt en ny vurdering rundt denne avdelingen etter kampene kommende helg. Dermed kan kamper i siste runde bli avlyst.

(©NTB)

