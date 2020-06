NFF-topp bekrefter at egen tillit er tema internt

Norges Fotballforbunds generalsekretær Pål Bjerketvedt sier til VG at det pågår interne diskusjoner rundt tilliten til ham selv.

Årsaken til at Bjerketvedts tillit har blitt et tema, er en klagesak i Pressens Faglige Utvalg. NFF klaget inn fotballmagasinet Josimar for ikke å ha gitt forbundet tilsvarsrett i en sak som blant annet berørte årsaken til at tidligere kommersiell direktør Erik Loe byttet stilling i NFF.

I forbindelse med klagen avslørte Josimar at Bjerketvedt var blant de anonyme kildene i artikkelen. Den offentliggjøringen reagerte og reagerer fortsatt generalsekretæren kraftig på.

– Jeg er fortsatt opprørt over at et seriøst medium blåser en kilde, men jeg erkjenner også at det var ugreit å trekke frem ansattinformasjon uansett samtaleform eller intensjon. Det har jeg beklaget til den det gjelder (Erik Loe), ansatte og forbundsstyret. Både skriftlig på intranett i forrige uke, og på et møte i dag, sier generalsekretæren til VG.

Han bekrefter samtidig at saken ikke er lagt død.

– Dette er en sak som går internt i NFF, og det vil bli flere møter og diskusjoner fremover. Jeg opplever at vi har en god og konstruktiv dialog, både med ansatterådet, forbundsstyret og Erik Loe selv. Det vil fortsette i neste uke, sier Bjerketvedt.

Han bekrefter at egen tillit er et tema og at det har vært gjennomført samtaler med ansattrådet.

Ansattrådet vil ikke kommentere saken overfor VG.

Fotballpresident Terje Svendsen har vært klar på at han har tillit til Bjerketvedt.

(©NTB)