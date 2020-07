NFF-topp får 150.000 kroner i oppreisning etter «Josimar-saken»

Etter press fra flere hold avslører Norges Fotballforbund at de betalte Erik Loe 150.000 kroner etter at han ble krenket av generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Det får VG bekreftet av fotballforbundet tirsdag.

– Det har vært såpass stor oppmerksomhet rundt dette at vi gjør et unntak fra prinsippene om at vi ikke går ut med opplysninger om personalsaker, sier NFF-president Terje Svendsen til avisen.

For én måned siden blåste fotballtidsskriftet Josimar NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt som kilde i forbindelse med en klagesak til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Ifølge Josimar skal Bjerketvedt ha fortalt at Erik Loes håndtering av en sponsorsak var årsaken til at Loe ikke lenger er kommersiell direktør i fotballforbundet. Loe er i dag seniorrådgiver i NFFs kommersielle avdeling.

Forrige uke ble det klart at Loe ville få oppreisning, men NFF ville ikke bekrefte eller kommentere beløpet. Etter press fra blant annet flere politikere bekrefter nå NFF at summen på oppreisningen er på 150.000 kroner.

