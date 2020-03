NFF-topp frykter at fotballstopp gir frafall i barneidretten

NFF-generalsekretær Pål Bjerketvedt er bekymret for at aktivitetsstansen under viruspandemien vil gi negative utslag på rekrutteringen til breddefotballen.

Store deler av aktiviteten i norsk idrett har den siste tiden vært stanset som et ledd i kampen mot koronaviruset. I fotballfamilien er sesongforberedelsene påvirket på alle nivåer.

Permitteringer på både topp- og breddenivå er også en del av bildet.

På klubbnivå er det uttrykt bekymring for at barn og unge kan komme til å slutte med fotball som følge av mangel på tilbud.

– Den bekymringen deler jeg veldig, og særlig fordi vi er på det tidspunktet på året som vi er. Det er nå sesongene begynner, det er nå mange barn og unge skulle vært ute på banen og gjort seg klare for kampsesongen, sier Norges Fotballforbunds generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

Han peker videre på at særlig de yngste, som skulle blitt eller er nyrekrutterte til fotballaktivitet denne sesongen, ikke har en arena å delta på.

– Dermed kan vi risikere at de rett og slett ikke starter, og at andre som er i fotballen også finner andre aktiviteter og andre interesser. Det er trist. Fortsetter de med en idrett er det bra, men jeg er redd at vi kan miste mange aktive nå i denne perioden hvis den er vedvarende, sier Bjerketvedt.

Frustrerende

Myndighetene har inntil videre lagt ned forbud mot organisert idrettsaktivitet. Samtidig er det åpnet for at grupper på fem personer kan oppholde seg sammen i det offentlige rom. Forutsetningen er at det holdes én meters avstand.

Både Norges Fotballforbund og Norges idrettsforbund har uttrykt at det knytter seg stor usikkerhet til hva de sistnevnte restriksjonene innebærer – både med hensyn til hva som defineres som organisert trening og eventuelle muligheter for å drive uorganisert idrettsaktivitet.

Bjerketvedt er klar på at fotballen skal ta sin del av ansvaret for ikke å spre smitte gjennom sine aktiviteter, men etterlyser samtidig tydeligere retningslinjer fra myndighetshold.

– Vi har daglig de siste dagene bedt myndighetene om å avklare dette og fått litt ulike signaler som oppleves frustrerende på vegne av norsk fotball, sier generalsekretæren til NTB.

Vil ha klare føringer

Han peker også på at kommunene håndterer og praktiserer restriksjonene ulikt.

– Noen stenger, noen åpner, noen tillater noe og noen tillater åpenbart mer. Her mener vi myndighetene må gå inn og gi tydelige signaler om hvordan dette skal forstås, sier NFF-toppen.

Tirsdag åpnet Norsk Toppfotball for at spillere i eliteserieklubbene kan trene sammen, forutsatt at de ikke er flere enn fem personer i samme gruppe og til enhver tid holder en meters avstand.

– Det har jeg veldig stor forståelse for, men likevel mener jeg at myndighetene må gi noen enda klarere føringer sånn at også særlig barn og unge som ønsker og trenger et sted å være for å utøve aktivitet og få ut energi, kan gjøre det på tilgjengelige baner. Ikke for å bryte noen regler, men innenfor de gjeldende reglene, sier Bjerketvedt.

Når den organiserte fotballen begynner å rulle igjen på norske baner, er høyst usikkerhet. Fotballforbundet jobber nå ut fra at eliteserien skal sparkes i gang 23. og 24. mai.

