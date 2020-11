NFF-topp om sesongavslutningen i 1. divisjon: – Vi tåler ikke mange flere utsettelser

NFF-direktør Nils Fisketjønn tror fortsatt 1. divisjon kan avsluttes som planlagt 5. desember, men nye utsettelser kan tvinge fram spill i 2021.

Tirsdag ble det kjent at en spiller i Grorud har fått påvist covid-19. Dermed må både Oslo-klubben og søndagens motstander Stjørdals-Blink i karantene i ti dager.

Det fører til utsatte kamper i et allerede hektisk kampprogram for lagene i 1. divisjon. Med stigende smitte i Norge kan det potensielt føre til flere smittetilfeller og utsatte kamper, noe som bekymrer Fisketjønn, direktør for konkurranseavdelingen i NFF.

– Vi har arbeidet med å flytte de utsatte kampene. Risikoen er betydelig, og vi tåler ikke mange flere utsettelser, sier han til NTB.

På spørsmål om han føler seg trygg på å fullføre 1. divisjon til oppsatt tid 5. desember dersom de unngår flere smittetilfeller og utsettelser, svarer Fisketjønn med et bekreftende «ja».

Plan B: Fullføre

Dersom det skulle komme flere utsettelser kan det bli aktuelt å fullføre sesongen i 1. divisjon i 2021.

– Plan B er å fullføre. Om det betyr at vi må spille inn i 2021, så må vi dessverre det, men vi satser på å få det til nå, sier Fisketjønn.

I nest siste serierunde 28. november og sesongavslutningen 5. desember skal alle kampene i 1. divisjon spilles på samme tidspunkt. Å gjøre endringer på det har ikke vært et tema i NFF.

– Kampreglementet beskriver at de to siste serierundene skal gå samtidig. Vi har ikke diskutert noen endringer på det.

4 kamper utsatt

De kommende serierundene i 1. divisjon onsdag og lørdag går uten kampene til Grorud og Stjørdals-Blink. Onsdag skulle Grorud spille hjemme mot Strømmen, mens Stjørdals-Blink skulle gjeste Sandnes Ulf. Lørdag skulle Grorud spille borte mot Jerv og Blink borte mot Strømmen.

Eksakt tidspunkt for når disse utsatte kampene kommer til å spilles har ikke Fisketjønn enda, men uten nye smittetilfeller vil disse kampene kunne bli gjennomført før 5. desember.

Grorud og Strømmen, som begge har fått to kamper utsatt, kjemper en innbitt kamp om å unngå nedrykk.

