NFF var forberedt på mer smitte, men insistere på at kampene skulle gå som planlagt: - Burde håndtert dette annerledes

De norske fotballherrene har hatt en turbulent periode i forbindelse med den nylig avsluttede samlingen. Dette er hendelsesforløpet:

* I forkant av samlingen er det skader på flere sentrale spillere, særlig i forsvaret. I helgen før samlingen oppstår det ytterligere skadeproblematikk, og det kommer forfall fra forsvarsspillerne Stian Gregersen, Birger Meling og Jonas Svensson.

* Tirsdag 10. november tester Israel-spissen Munas Dabbur positivt for koronaviruset. Han og en lagkamerat settes i karantene.

* Onsdag ettermiddag, bare timer før planlagt kampstart mot israelerne, avlyser Norges Fotballforbund kampen. Det skjer på bakgrunn av nye vurderinger fra Helsedirektoratet. NFF må trolig betale det israelske forbundet minst en halv million kroner for avlysningen.

* Torsdag fastslår NFF at de kommende kampene i Uefas nasjonsliga mot Romania og Østerrike vil bli spilt som normalt. Landslagssjef Lars Lagerbäck sier at han vurderer å la Eliteserien-spillerne, altså de som bor i Norge, bli igjen hjemme så de unngår karantene ved hjemkomst.

* Fredag 13. november: Landslagets visekaptein Omar Elabdellaoui tester positivt for koronaviruset, og det bryter ut fullt kaos rundt hva som skjer med de kommende kampene. Landslagets trening denne dagen avlyses, og samtlige spillere settes i karantene fordi de defineres som nærkontakter av Elabdellaoui.

* Fredag kveld blir det kjent at landslaget vil reise til Romania med redusert tropp. De fem Eliteserien-spillerne skal bli igjen hjemme. – Slik vi vurderer situasjonen kan norske spillere bosatt i utlandet reise ut av landet fordi de ikke skal returnere til Norge, sier fotballpresident Terje Svendsen.

* Lørdag formiddag forlater landslaget spillerhotellet på Storo i Oslo og drar til Gardermoen for å fly til Bucuresti. Samtidig pågår det møtevirksomhet mellom NFF og Helsedirektoratet, der sistnevnte gjør det klart at reisen utfordrer bestemmelsene i den norske covid-19-forskriften. Landslaget får dermed beskjed om ikke å sette seg på flyet til Romania.

* I timene som følger, uttrykker spillerne stor frustrasjon over ikke å få dra av gårde, mens NFF jobber iherdig for å løse floken. Forbundet bestemmer seg for å sende brev til Helsedepartementet i håp om at helseminister Bent Høie (H) kan gripe inn. Det velger han ikke å gjøre og begrunner det med at spillerne skal holde seg i karantene i ti dager i henhold til regelverket.

* NFF ønsker ikke å gi opp turen, men like før klokken 22 bekreftes det av Det europeiske fotballforbundet (Uefa) at kampen mot Romania er avlyst. NFF er svært kritisk til at de ikke får tillatelse til å sende fotballherrene av gårde, men sier at de «kan selvsagt ikke trosse regjeringen». Det foreløpig ikke bestemt hva utfallet av den avlyste kampen i Romania blir.

* Norges idrettsforbund sender ut en pressemelding der det velger å støtte regjeringen framfor fotballforbundet. Idrettspresident Berit Kjøll anerkjenner at NFF er i en krevende situasjon, men mener det er feil å sende spillere som er i karantene til nye kamper som skal spilles i karanteneperioden.

* Samme kveld bekrefter NFF at det jobbes med å stille et såkalt «nødlandslag» til onsdagens kamp borte mot Østerrike. Spillerne som er i den opprinnelige troppen har fått tillatelse til å reise hjem hver for seg selv om de er i karantene, men unntaket de har fått fra karantenebestemmelsene åpner ikke for at de kan spille fotball den kommende uken.

* Søndag kommer det støtte fra statsminister Erna Solberg (H) til beslutningen om å nekte landslaget å reise til Romania. – Hvis vi ikke hadde gjort det, hadde vi vært mye mindre streng med fotballen enn vi er med nordmenn for øvrig, sier hun til NTB.

* Samme dag starter Norges Fotballforbund jobben med å samle sammen et nødlandslag foran nasjonsligakampen mot Østerrike. Veton Berisha (Viking) og 17 utenlandsproffer innkalles, og Leif Gunnar Smerud blir utnevnt som vikar for landslagssjef Lars Lagerbäck.

* Troppen som får tilnavnet «Nødlandslaget», samles i Oslo før den skal reise samlet til Wien etter koronatesting. Keeper Per Kristian Bråtveit får uklart testsvar og må testes på nytt. Etter en negativ test reiser han med privatfly til Østerrike dagen etter resten av laget, og han starter kampen for Norge.

* I opptakten til kampen mot Østerrike (onsdag 17/11) kommer beskjeden om at Uefa har satt resultatet i den avlyste bortekampen mot Romania til 3-0 i favør vertene. NFF ber det europeiske forbundet om en begrunnelse.

* Nødlandslaget imponerer stort mot Østerrike og tar ledelsen ved Ghayas Zahid i det 60. minuttet etter å ha misbrukt flere store sjanser. Håpet om å vinne nasjonsligagruppen lever helt til overtiden, der Adrian Grbic utligner til 1-1.

* Fredag 20/11: Norges Fotballforbund opplyser om at landslagsspillerne Patrick Berg, Markus Henriksen og Marius Lode har testet positivt på koronaviruset. De har alle vært isolert på spillerhotellet i Oslo siden samlingen. Spillerne er «tilnærmet symptomfrie», ifølge landslagslege Ola Sand.

* Den ferske smitten gjør at Berg og Lode ikke kan bidra til å sikre Bodø/Glimt gull i Eliteserien kommende helg.

Kilde: NTB