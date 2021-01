NFF vurderer å flytte hjemmekampen mot Tyrkia ut av Norge

Frykt for at norske koronatiltak vil stanse Norge – Tyrkia i VM-kvalifiseringen gjør at fotballforbundet vurderer ulike måter å avvikle kampen på, melder TV 2.

Blant de mulige scenarioene er å flytte kampen utenlands, slik at den ikke blir påvirket av norske myndigheters særlig strenge restriksjoner. – Vi vurderer flere alternativer. Ullevaal er selvsagt det vi ønsker, samtidig som vi må være forberedt på at planene må endres på grunn av smittesituasjonen, sier Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Fotballforbund, til TV 2. Slik situasjonen er nå, vil en rekke internasjonale idrettsarrangementer på norsk jord trenge unntak fra karantenereglene ved innreise til landet for å kunne gjennomføres. Dette gjelder blant annet rundt 30 verdenscuprenn på ski og fotballherrenes hjemmekamp mot tyrkerne. Toppfotballen har fra før unntak fra karantenereglene, men bare én positiv koronaprøve i troppen vil være nok til at hele laget plasseres i karantene. Norge spiller borte mot Gibraltar 24. mars, hjemme mot Tyrkia 27. mars og borte mot Montenegro 30. mars. Anderssen vil ikke svare konkret på om landslaget vurderer å bli igjen i Sør-Europa etter Gibraltar-kampen for å møte tyrkerne der. – Vi vurderer flere alternativer. Vi går ikke inn på detaljer. (©NTB) Reklame Hva skjer dersom man vinner 925 millioner? Fotball

