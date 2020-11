NFF vurderer å utsette eliteserierunden – tar avgjørelsen mandag

Det kan bli aktuelt å flytte den kommende eliteserierunden i fotball fordi tre klubber har spillere i koronakarantene.

Det får TV 2 og VG opplyst fra Norges Fotballforbund.

De aktuelle landslagsspillerne som er i karantene, er Rosenborgs André Hansen og Markus Henriksen, Bodø/Glimts Patrick Berg og Marius Lode og Odds Sondre Rossbach.

Alle de nevnte tre lagene skal spille kveldskamper søndag, og derfor vil det være mulig for spillerne å gjennomføre helgens kamper. Landslagsspillerne skal nemlig være ute av karantene klokken 13.00 søndag.

– Etter hva vi får opplyst, er spillerne ferdig med karantene søndag kl. 13.00. Om det gjøres noe med serierunden, avgjøres i morgen, skriver konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF i en SMS til TV 2.

Representanter for Odd og Bodø/Glimt sier til kanalen at det ikke er behov for å utsette deres kamper dersom tidspunktet stemmer. Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug har derimot foreslått at deres hjemmekamp mot Brann flyttes til onsdag 25. november.

(©NTB)

