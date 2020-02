NFFs oppheving av forbud mot salg av alkohol vekker reaksjoner: - Fotballen graver sin egen grav

NFF åpner for salg av alkohol på norske fotballarenaer. Det får flere politikere til å reagere.

Onsdag meldte Norges Fotballforbund (NFF) opphever forbudet mot å selge alkohol til vanlige supportere på fotballkamper i Norge.

Regelendringen trer i kraft allerede kommende sesong og det blir nå opp til kommunene å avgjøre om det skal tillates å selge alkohol på norske fotballstadioner.

Den avgjørelsen får blandede reaksjoner fra flere hold. Gruppeleder for Oslo KrFs bystyregruppe Espen Andreas Hasle er svært kritisk til avgjørelsen.

- Vi er skeptiske til det. Det handler om at å se idrett skal være alkoholfire soner. En økning av tilgjengelighet av alkohol vil sikkert være en god inntektskilde for klubbene, men det vil åpenbart føre til at flere barn blir utrygge på arrangementer og dropper å gå. Jeg mener at fotballen graver sin egen grav på sikt hvis ikke de unge kan gå på kamp, sier Hasle til Nettavisen.

KRITISK: Espen Andreas Hasle i KrF er ikke glad for NFFs beslutning. Foto: Tarjei Krogh

Frykter Holmenkollen-tilstander

KrF-politikeren frykter for drikkekulturen blant tilskuere på norske arenaer.

- Man ødelegger for den langsiktige rekrutteringen av tilskuere. Mange klarer å ta en øl og holde det der, men blir det mer tilgjengelig alkohol så er det noen som bikker over og det vet vi hvordan arter seg, da mister man impulskontrollen.

- Det vil unektelig bli mer oppførsel som ikke egner seg med barn tilstede. Vi trenger de alkoholfrie sonene som idretten er i dag. Jeg ser ingen grunn til at man skal gjøre det unntaket her.

Vålerenga-spiller Jonatan Tollås Nation ser ut til å støtte alkohol på norske fotballstadioner:

Han trekker frem Holmenkollen som et eksempel på uønskelig atferd. Der foregikk de største problemene med alkohol utenfor selve arenaen.

- Det viser allikevel hvordan alkohol kan ødelegge en hel idrettsfest, slik det var der for et par år siden. Det ønsker ikke vi skal gjenta seg på fotballkamper.

Høyres idrettspolitiske talsperson i Oslo, Nicolai Øyen Langfeldt, mener det blir et lettvint argument å bruke mot alkoholservering på fotballkamper i Norge.

- Der er det helt frislipp og man kan ta med seg medbrakt. Det er naivt å tro at det ikke finnes fulle folk på fotballkamp i dag. Folk er fulle før kamp, men hvis man har mulighet til å kjøpe en halvliter innenfor portene så faller det behovet bort, sier Øyen Langfeldt til Nettavisen.

VENTET PÅ ENDRING: Høyres Nicolai Øyen Langfeldt sier at partiet har jobbet for endring i flere år. Han er fornøyd med NFFs beslutning onsdag. Foto: Privat

- Det er mulig å ha adskilte områder. En del kan være en familietribune og der er det ikke alkoholservering, men på en annen tribune så har man mulighet til det. Det går fint å finne løsninger. Det er en god måte for klubbene å tjene litt økte inntekter og publikum får et enda mer attraktivt kulturtilbud. Det er vinn-vinn for alle parter.

Høyre varsler nå at de vil fremme et forslag så fort som mulig for at Vålerenga kan selge alkohol til sine supportere allerede til første seriekamp i hovedstaden.

- Vi skal fremme et privat forslag der vi ber byrådet godkjenne de arenaene den bevillingen som trengs. Slik at når sesongen på for eksempel Valle, så kan folk ta seg en øl i pausen, sier Langfeldt til Nettavisen.

- Ganske smakløst

Også Frp jubler for nyheten onsdag.

- Dette er fantastiske nyheter. At nordmenn kan få mulighet til å nye en øl eller to på stadionanlegg , er med på å øke den idrettsgleden blant folk flest. Dette er norsk kultur på sitt beste. Jeg vil oppfordre kommunene til å gi fotballarenaene skjenkebevilling når de søker. Dette gir mange spennende muligheter til å kunne gjøre spennende lokale tilpasninger, som å servere lokalt øl eller cider, sier Frps Himanshu Gulati til Nettavisen.

- At det tidligere kun har vært lov å servere på VIP-arenaer og ikke på resten av anlegget er ganske smakløst. Jeg er glad for at NFF beslutter å gi alle muligheten til å nyte et glass eller to. Det er moro med fotball. Nå blir det enda morsommere.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen, foreløpig uten å lykkes.