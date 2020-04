NFL har fått sitt første koronatilfelle

Los Angeles Rams-spilleren Brian Allen har testet positivt for koronaviruset, opplyser hans trener Sean McVay.

Han er den første personen i den amerikanske fotballigaen NFL som får påvist koronasmitte. Ifølge treneren er 24-åringen Allen ved godt mot.

– Jeg snakket med ham i går. Jeg er glad for å høre at han har det bra. Han er frisk og rask og på vei tilbake, sier McVay til Fox Sports.

– Han fortalte oss det raskt, så vi kunne sørge for at ingen andre ble utsatt for viruset, legger han til.

LA Rams' stengte ned sine treningsfasiliteter for noen uker siden, men i neste uke skal de gjenåpnes for spillere som trener seg opp igjen etter skader.

NFL har siden koronavirusutbruddet vært bortimot skjermet for smitte, i motsetning til NBA (basketball) og NHL (ishockey), der en rekke spillere har fått viruset.

