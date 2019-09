NFL: Kåre Vedvik til New York Jets

Den norske kickeren og punteren Kåre Vedvik er klar for sitt tredje NFL-lag på noen uker. New York Jets hentet ham dagen etter at Minnesota Vikings vraket ham.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Vikings byttet ham nylig til seg fra Baltimore Ravens for et framtidig draftvalg, i tro på at han kunne etablere seg som både lagets kicker og punter. Men etter at han misset tre av fire trepoengspark i de to siste treningskampene mistet Vikings-ledelsen troen på ham. Lørdag måtte alle NFL-lagene redusere sine tropper fra om lag 90 til 53 spillere før sesongstart kommende helg. De vrakede spillerne kan plukkes opp av andre klubber innen et døgn, og New York Jets besluttet å hente Vedvik. Det melder flere amerikanske nettsteder søndag. – Jets gambler med Kåre Vedvik som sin nye kicker. Han gikk fra fenomen med Ravens til fiasko med Vikings. Nå må Jets-trenerne fikse ham, og de har bare en uke på seg, skriver ESPN-journalisten Rich Cimini på Twitter. (©NTB)