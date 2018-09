NFL-spiller irettesatt av egen klubb etter «toalettpapir-feiring»

KONTROVERSIELL MANØVER: Isaiah Crowell feiret på denne måten etter en touchdown for New York Jets mot gamleklubben hans Cleveland Browns. Cleveland lo likevel sist og best etter å ha snudd 0-14 til seier. Foto: Joe Robbins (AFP / NTB scanpix)