NFL-spillerne godkjente ny tariffavtale med knepen margin

Spillerne i National Football League (NFL), USAs proffliga i amerikansk fotball, har godkjent en ny tiårig tariffavtale med 60 stemmers overvekt.

Resultatet av uravstemningen ble 1019 stemmer for og 959 mot, opplyste spillerforeningen NFLPA søndag. Avtalen betyr at faren for spillerstreik er avverget fram til 2030-sesongen.

I den nye avtalen ligger to ekstra sluttspillkamper hver sesong og muligheten for å utvide sesongen slik at hvert lag fra neste år spiller 17 grunnseriekamper.

Flere profilerte spillere tok til orde for å avvise avtalen, blant dem quarterbackstjernene Russell Wilson (Seattle Seahawks) og Aaron Rodgers (Green Bay Packers). Likevel ble avtalen godkjent.

– Resultatet kommer etter en lang og demokratisk prosess i tråd med våre statutter, heter det i en uttalelse fra spillerforeningen.

Avtalen ble forrige måned godkjent av klubbeierne og anbefalt av fagforeningsledelsen.

– Vi er glade for at spillerne stemte for å godkjenne den nye avtalen, som vil gi nåværende og tidligere spillere betydelige goder, åpne for flere jobber, garantere bedring av spillernes sikkerhet og gi våre tilhengere mer og bedre fotball, sa NFL-sjef Roger Goodell.

Spillernes fremste bekymring har vært at flere kamper vil øke slitasje og skaderisiko. Samtidig garanterer avtalen lønnsøkning. Minstelønnen i NFL heves fra 510.000 til 610.000 dollar, og deretter gradvis videre til 1,06 millioner dollar i 2030.

Spillernes andel av ligaens totale inntekter økes med ett prosentpoeng til 48 prosent.

