NFL-stjerner kritiske til koronatiltakene før sesongstarten: – Få det på plass!

Med sesongstarten i den amerikanske fotballigaen NFL like om hjørnet etterlyser flere av ligaens største stjerner en klar plan for å ivareta spillernes helse.

– Vi har bruk for amerikansk fotball. Vi har bruk for sport. Vi har bruk for håp. Men NFLs uvilje til å følge anbefalinger fra deres egne medisinske eksperter kommer til at sette en stopper for det, skriver quarterback Drew Brees i New Orleans Saints på Twitter.

41-åringen er en av ligaens største stjerner og vant Super Bowl i 2010. Han mener at NFL må ta grep for at sesongen skal kunne settes i gang.

– Hvis NFL ikke gjør det de kan for spillernes helse, blir det ikke noe fotball i 2020. Så enkelt er det. Få det på plass NFL, avslutter Brees.

Blant spørsmålene spillerne savner svar på, er hvor ofte spillerne skal testes, samt hva som vil skje dersom en test er positiv.

Det er også stilt spørsmål om hva som skjer med spillere som selv er i risikogruppene eller som har pårørende i risikogruppene.

– Jeg er bekymret. Min kone er gravid. NFLs treningsleir starter snart. Det er stadig ingen klar plan for spillernes helse og familienes trygghet, skriver Seattle Seahawks-quarterback Russell Wilson på Twitter.

Quarterbacken til regjerende mester Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, og Houston Texans-stjernen JJ Watt har også kritisert NFL.

De skal etter planen møtes i NFLs sesongåpning 10. september.

Treningene vil starte som normalt for lagenes nykommere allerede tirsdag. NFL foreslo mandag å kutte ned til bare en treningskamp før sesongen, men NFLs spillerorganisasjon ønsker å avlyse samtlige av de fire treningsrundene.

