NFL-superstjernen Tom Brady på vei til Buccaneers

NFLs største stjerne Tom Brady er ifølge flere amerikanske medier enig med Tampa Bay Buccaneers om å fortsette karrieren i Florida.

Ifølge velinformerte Ian Rapoport i NFL Network har den 42-årige quarterbacken forhandlet fram en avtale som gir ham drøyt 300 millioner kroner i årslønn.

Brady har i løpet av 20 sesonger med New England Patriots vunnet superbowl seks ganger, flere enn noen annen spiller. I tillegg har han tre finaletap, hvilket betyr at han har tatt laget sitt til finale nesten annethvert år i snitt.

Han er sportens mest suksessrike spiller gjennom alle tider, men kontrakten hans med Patriots løp ut etter forrige sesong, og det ble ikke oppnådd enighet om en ny. Brady meldte selv i sosiale medier at hans tid som Patriots-spiller er over, og allerede på første dag som ledig på markedet virker han å ha funnet et nytt hjem.

(©NTB)