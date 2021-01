NFL-trener takker nei til fortjenstmedalje fra Trump

Sjeftrener for New England Patriots Bill Belichick er tildelt Medal of Freedom, USAs høyeste sivile utmerkelse. Den takker han nå nei til.

Årsaken er angrepet på den amerikanske nasjonalforsamlingen i forrige uke oppildnet av president Donald Trumps grunnløse anklager om valgjuks, melder CNN. – Nylig ble jeg gitt muligheten til å motta Presidential Medal of Freedom, som jeg er beæret over å få ut fra hva den representerer og med tanke på hvem som har fått den tidligere, sier den 68 år gamle trenerlegende i en uttalelse. Belichick, som blant annet har vunnet Super Bowl seks ganger siden 2000 som trener for Patriots, skulle etter planen motta utmerkelsen på torsdag. Nå blir det ikke noen tur til Washington for å ta imot fortjenstmedaljen. – Som følge av de tragiske hendelsene forrige uke, er avgjørelsen tatt om at jeg ikke ønsker å gå videre med medaljen. Framfor alt er jeg en amerikansk borger med stor respekt for vår nasjons verdier, frihet og demokrati. Jeg vet at jeg også representerer min familie og New England Patriots, sier han videre. Beslutningen er en helomvending fra mannen som i 2016 offentlig gikk ut og støttet Trump i valgkampen, skriver VG. (©NTB) Reklame Supertilbud: 15 GB til kun 299 kroner i måneden Amerikansk fotball

Politikk

Demonstrasjoner og opptøyer

Hederspriser

Sport

