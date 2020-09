Nguen med målgivende da Ferencváros gikk videre i mesterligakvalifiseringen

Tokmac Nguen noterte seg for en målgivende pasning da Ferencváros slo Dinamo Zagreb 2-1 i tredje runde i mesterligakvalifiseringen. I siste runde venter Molde.

Nguen har denne sesongen levert flere mål og målgivende for Ferencváros, og scoret blant annet begge mål da laget slo ut Celtic i mesterligakvalifiseringen.

Onsdag var han nest sist på ballen ved det første målet da ungarerne slo Dinamo Zagreb 2-1 og tok seg videre til den fjerde og siste kvalifiseringsrunde til Europas gjeveste klubbturnering.

Gergö Lovrencsics ga Ferencváros ledelsen allerede etter to minutters spill, men et selvmål av Myrto Uzuni sørget for balanse i regnskapet drøye 20 minutter senere. Men etter 65 minutters spill satte Uzuni igjen ballen i nettet, denne gangen i riktig mål, og sikret avansement i mesterligakvalifiseringen.

Dermed blir det et «norsk» møte i de avgjørende kampene om billett til mesterligaen. Tokmac Nguen og hans Ferencváros møter Molde, som onsdag slo Qarabag på straffer i sin kvalifiseringskamp.

