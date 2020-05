NHL fortsatt et stykke unna oppstartsplan, grensestenging skaper problemer

NHL er minst en uke unna en beslutning om hvordan sesongen skal fullføres, sier en kilde til AP. Stengt grense mellom USA og Canada skaper nye utfordringer.

APs velplasserte, men anonyme kilde uttalte seg etter at Canadas statsminister Justin Trudeau tirsdag offentliggjorde at restriksjonene på grensepasseringer forlenges til 21. juni. Grensen har vært stengt siden 18. mars for reiser som ikke klassifiseres som nødvendige.

– Jeg håper at dagens kunngjøring ikke får betydelig innvirkning på våre diskusjoner og planer om å gjenoppta sesongen, sa NHLs visekommissær Bill Daly i en kommentar.

Sju av de 31 klubbene i NHL hører hjemme i Canada.

Reisebegrensninger og karantenebestemmelser kan vanskeliggjøre oppstart av ligaen. En betydelig andel av ligaens spillere er fra Europa og har som Mats Zuccarello reist hjem under viruspausen.

Samler lagene

NHL-sjefen Gary Bettman sa mandag at ligaen vurderer åtte-ni ulike arrangørsteder for bruk når det skal spilles kamper igjen. Han sa at man ser for seg å benytte to til fire slike steder og at man vil samle inntil 12 lag på hvert sted, plassere dem i karantene og spille flere kamper om dagen i hver arena, uten tilskuere.

Det blir stadig mer usannsynlig at man prøver å spille ferdig grunnserien. Mange tror det går mot et sluttspill med 24 lag. Sju lag var i praksis uten sluttspillsjanse da sesongen ble avbrutt i mars, og de vil da slippe å samle sine spillere igjen og spille kamper uten særlig sportslig betydning.

Om det blir sluttspill med 24 lag, blir Zuccarellos Minnesota Wild ett av dem. Det kan bli spilt noen grunnseriekamper i forkant av sluttspillet.

Lang pause

Bettman har sagt at han er fast bestemt på å dele ut Stanley Cup-trofeet, og det er ikke satt noen tidsfrist for når man må begynne og når sesongen må være avsluttet. Det er snakket om at man kan spille helt til oktober, og at neste sesong kan vente til desember eller januar.

I så fall vil noen lag og deres spillere imidlertid kunne få en kamppause på ni eller ti måneder.

– Jeg tror mange går og venter på at ligaen snart setter en frist for hvor lenge vi kan vente, sier New Jersey Devils-keeper Cory Schneider, en av dem som kan måtte vente veldig lenge på neste kamp.

– Når sier vi at tiden har løpt ut og at det er for sent til å fullføre sesongen på en ordentlig måte?

Ved siden av Devils er Buffalo Sabres, Ottawa Senators, Detroit Red Wings, Anaheim Ducks, Los Angeles Kings og San Jose Sharks lagene uten utsikt til sluttspill.

(©NTB)