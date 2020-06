NHL-lagene starter treningsleir 10. juli

Det er oppnådd enighet mellom NHL og spillerforeningen NHLPA om at de sluttspillklare lagene i den nordamerikanske ishockeyligaen starter treningsleir 10. juli.

Det blir fase tre av opptrappingen av aktivitet for gjennomføring av sluttspillet, skriver ligaen på sitt nettsted. Det er tidligere bestemt at resten av grunnserien avlyses og at sluttspillet utvides til 24 lag. Det omfatter dermed Mats Zuccarellos klubb Minnesota Wild.

Fra mandag har klubbene kunnet avvikle trening med små grupper spillere. Opptrappingen til full trening gjennomføres dersom det vurderes som trygt ut fra smittevernhensyn. Hvor lenge treningsleirene skal vare bestemmes senere, men sannsynligvis blir det om lag to uker.

I så fall kan man spille treningskamper fra 24. juli, og sluttspillet kan starte en uke senere.

Datoen for full trening gir spillerne tid til å slutte seg til sine klubber. NHL-sjef Gary Bettman sa nylig at 17 prosent av spillerne er i utlandet.

Sluttspillet skal gjennomføres i to byer, en for Eastern Conference og en for Western Conference. Byene er ennå ikke utpekt. Minnesota Wild møter Vancouver Canucks i innledende runde, i best av fem kamper.

